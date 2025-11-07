暴雪證實《魔獸世界》將導入新虛擬貨幣「Hearthsteel」，鎖定《至暗之夜》擴充房屋系統使用

在即將迎來21週年之際，《魔獸世界》 (World of Warcraft) 的最新更新內容正引發一些爭議。開發商暴雪娛樂 (Blizzard) 稍早證實，將在其即將推出的《至暗之夜》 (Midnight)資料片中，針對全新的房屋系統，導入一種名為「Hearthsteel」的全新虛擬貨幣。

而此舉立即引發玩家社群擔憂，認為這可能是在一款已經需要每月支付15美元訂閱費的遊戲中，加入新的微交易 (microtransaction) 陷阱。

暴雪：為簡化大量購買流程、提供財務保護

此貨幣最初是由資料挖掘者 (dataminers) 發現，如今暴雪在官方文章中證實了其存在。暴雪方面解釋，導入新貨幣的目的是為了讓玩家能「一次購買多個物品」，並且為交易雙方提供「財務保護」。

暴雪舉例說明：「你可能想要一整套椅子來搭配餐桌，或是為受邀的客人準備多份餐具，甚至是多根蠟燭。而使用遊戲內的貨幣，將有助於讓獲取這些廉價物品的過程更加有效率。」

支援Battle.net餘額購買，但承諾商店規模較小

在獲取方式上，暴雪澄清指出，玩家將能使用Battle.net餘額 (即現金儲值) ，或是透過WoW代幣 (以遊戲內金幣兌換)，藉此購買「Hearthsteel」。

為平息玩家的擔憂，暴雪也試圖設立界線。官方在部落格文章中強調：「相較於你透過遊戲玩法能獲得的物品，「Hearthsteel」商店的物品目錄將保持在相對較小的規模。」

官方進一步承諾：「與玩家種族或職業的核心幻想相關的房屋物品，或是那些已存在於艾澤拉斯的物品，將不會在商店中出售。玩家所熟知且喜愛的、具主題重要性的裝飾品，也不會出現在商店中。」

玩家社群反彈，質疑遊戲發展方向

儘管暴雪試圖安撫，但玩家社群顯然並不買單，許多玩家對此決策感到擔憂。一位《魔獸世界》的Reddit用戶便表示：「這甚至與貨幣本身無關。而是關於廣大、忠實的玩家群體哭喊了數年，我們不希望遊戲朝這個方向發展，但它還是來了。」

外界連結微軟 30%「問責利潤率」

外界也很難不將《魔獸世界》此次的新貨幣政策，與其母公司微軟近期對Xbox部門下達的獲利指令連結起來。

今年10月時，彭博新聞曾報導，微軟高層為其遊戲部門實施了一項高達30%利潤率的「全面目標」，內部稱為「問責利潤率」 (accountability margins)。這個數字遠高於Xbox過去六年介於10%至20%的平均水準。

在母公司微軟追求更高獲利目標的壓力下，暴雪娛樂為這款仍需月費的大型多人線上角色扮演遊戲增加新的虛擬貨幣以擴展營收，似乎也成為了不得不為的策略之一。

