暴雪沒忘了經典IP？Blizzcon2026被爆料《星海爭霸》是主角將推睽違十年射擊遊戲新作與更多手遊

對於美國遊戲廠商暴雪娛樂（Blizzard Entertainment）來說，2026 年無疑非常重要。公司將迎來重要的第 35 週年，總裁 Johanna Faries 也已經預告今年於美國加州舉辦的 Blizzcon2026 上帶來暴雪史上最大的動作。而現在有更多的消息流出，稱今年 Blizzcon2026 的主角將是自 2015 年《星海爭霸二：虛空之遺》後就沒有後續作品的《星海爭霸》IP，預計將帶來射擊遊戲新作，以及暴雪還打算要推出更多手遊，例如《鬥陣特攻》手遊版就正在開發中。

綜合外媒報導，根據消息來源指出，在今年的 Blizzcon2026 上，除了《暗黑破壞神4》、《魔獸世界》的新資料片與新版本之外，《鬥陣特攻》、《爐石戰記》等作品也都會有重大新消息，不過，整個展會的重頭戲與主角將是自 2015 年最後一部資料片《星海爭霸二：虛空之遺》發布後就沒有後續新作的《星海爭霸》IP。

暴雪被爆料，將在 Blizzcon2026 上正式宣布《星海爭霸》IP 的新第三人稱射擊遊戲，不過目前尚無法確認這款新作是否會被做成多人遊戲，或者其他的相關遊戲細節。不過，事實上這也不是暴雪第一次嘗試做《星海爭霸》的射擊遊戲了，算上 2014 年被取消的《星海爭霸：幽靈（Starcraft：Ghost）》與「泰坦」計畫專案，如果傳聞屬實，這次已經是暴雪第三度挑戰《星海爭霸》IP 的射擊遊戲，並且也是繼 2020 年暴雪宣布不再對《星海爭霸二：虛空之遺》進行任何後續付費內容更新後，《星海爭霸》IP 久違的新動作，肯定也將吸引《星海爭霸》社群的目光與期待。

而除了《星海爭霸》IP 之外，暴雪還被爆料將會推出更多手遊作品，例如有一款《鬥陣特攻》手遊正在開發當中，而《魔獸爭霸》IP 也正計畫要製作一款手遊作品。屆時可能就會在今年 9 月 12~13 日於加州安納罕舉辦的 Blizzcon2026 上進行宣布，讓全球暴雪社群一窺這個老牌遊戲巨頭 35 週年的大動作。