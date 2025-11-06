暴雪娛樂 (Blizzard Entertainment) 稍早正式預告，其年度社群盛事BlizzCon 2026，將於太平洋時間2026年9月12日至9月13日，將重返玩家熟悉的加州安那漢會議中心 (Anaheim Convention Center) 舉辦。

BlizzCon 2026實體活動確定於2026年9月回歸安那漢，「早鳥通行證」自11/8開賣

配合此次活動，暴雪也首度推出了「早鳥通行證」 (Early Bird Pass)，將於台灣時間11月8日起率先開賣。

暴雪娛樂總裁Johanna Faries表示：「BlizzCon是一場獨一無二的創意與交流盛會。我們正全力籌備，讓BlizzCon 2026成為最令人難忘的社群活動，並且期待在活動臨近時分享更多詳細資訊。」

通行證資訊：11/8早鳥244.99美元、11/19標準289.99美元

此次BlizzCon通行證 (BlizzCon Pass) 提供兩天的完整入場權限，持有者可進入所有展廳與競技場，並且能獲得遊戲內獎勵 (in-game rewards) ，以及BlizzCon專屬紀念品。

售票將分為兩階段 (皆為台灣時間)，售價資訊如下：

BlizzCon 2026 早鳥通行證 (Early Bird Pass)：

• 販售時間： 11 月 8 日 (六) 至 11 月 10 日 (一)，售完為止。

• 售價： 244.99 美元 (全包優惠價)。

BlizzCon 2026 標準通行證 (Standard Pass)：

• 販售時間： 11 月 19 日 (三) 起開賣，售完為止。

• 售價： 289.99 美元。

可選購追加內容：「暗月馬戲團深夜場」與「慈善之夜」

除了標準的通行證外，暴雪此次也推出了兩款可額外選購的「通行證追加內容」(Add-ons)，旨在提供更獨特的體驗：

暗月馬戲團深夜場特別體驗 (Darkmoon Faire After Dark)：

• 時間： 2026 年 9 月 13 日 (日) 晚間。

• 內容： 可進入 3 小時的暗夜馬戲團專屬活動與 BlizzCon 商店，並獲得 20 枚暗月馬戲團代幣、一張收藏版紀念證。

• 售價： 89.99 美元。

BlizzCon 慈善之夜 (BlizzCon Charity Night)：

• 內容： 包含慈善之夜開幕典禮專屬座位、一件簽名版的暴雪美術品 (signed art)，以及收藏版紀念證。

• 售價： 499.99 美元 (售完為止)。

• 慈善合作： 暴雪娛樂強調，扣除所有退單或退款後，此追加內容的銷售所得將全數捐贈給 Make-A-Wish (喜願基金會)。

