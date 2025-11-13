BMI不是胖瘦的唯一指標 醫師教你從「脂肪」找出健康關鍵

【健康醫療網／記者陳靖安報導】美國職棒球星大谷翔平，是近來家喻戶曉的明星人物，完美化身為投手、打者兼具的「二刀流」！而事實上，他的身體組成，也是力量與速度的完美結合。他身高193公分，體重約95公斤，如果照BMI（身體質量指數）來算，為25.5屬於「過重」範圍，但相信沒有人會說他胖，只會說他非常強壯。預防醫學機構心臟內科主任施奕仲醫師表示，這正是BMI的侷限：無法區分肌肉與脂肪的差異。因此，真正影響健康的關鍵，不在體重數字或是BMI，而是體脂肪，甚至要進一步考慮：體脂肪的「量」與「分布位置」。

體脂過量有兩種 病態脂肪病和脂肪質量病影響不同

施奕仲醫師說明，體脂過量，俗稱過重或是肥胖。近年有兩個學術用語被用來解釋肥胖帶來的健康危害：（1）病態脂肪病（Sick Fat Disease），因白色脂肪過量囤積在腹部，導致身體慢性發炎、胰島素阻抗、代謝症候群，進而成為心血管疾病；（2）脂肪質量病（Fat Mass Disease），因為脂肪量過多，造成身體結構性的負擔，例如因過胖導致關節承重過大而磨損、睡眠呼吸中止症候群等。體脂過高，通常都來自於長期熱量過剩，因此，控制體脂率比單純減重更重要。

體脂堆積分皮下脂肪和內臟脂肪 壓力也會使內臟脂肪過高

體脂肪堆積的位置，有脂肪多堆積在皮下的皮下脂肪，以及脂肪集中在腹部、包圍臟器的內臟脂肪。值得注意的是，內臟脂肪過高的成因不是只有吃進過多的熱量。有些人明明看起來瘦瘦的，但卻也有內臟脂肪的問題，主要是因為長期慢性壓力過高，壓力荷爾蒙皮質醇（Cortisol）大量分泌，促進腹部脂肪堆積，形成「壓力型肥胖」。而無論是哪一種原因，只要內臟脂肪過高，就是慢性病、心血管疾病的高風險因子。

量測內臟脂肪促進有效自我監督 居家可測腰臀比

而該如何量測內臟脂肪呢？在數據準確性上，做電腦斷層掃描是黃金標準，然而價格過於昂貴，不符合經濟效益，因此全身身體組成分析（雙能量X光吸收儀/DXA）相對來說，是較為理想的檢測選擇。但施奕仲醫師更推薦在家自行量測腰臀比（腰圍除以臀圍；男性需<0.9，女性需<0.8）或是使用家用體脂計量測體脂，每週量測更有助於自我監督自身的體態。

改善內臟脂肪比減重有效 運動、紓壓、定期檢查是好習慣

施奕仲醫師提醒，預防心血管與代謝疾病的關鍵，不在於減重多少公斤，而在於改變內臟脂肪的囤積位置與比例，從每天的零碎時間開始運動、調解壓力，量測腰臀比的變化，加上定期的心血管健康檢查與預防措施，就能遠離各種心臟血管疾病的發生。

