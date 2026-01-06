BMI正常不等於健康》「過瘦」健康風險飆3倍...醫：過瘦比輕度肥胖更危險

越來越多醫學研究與臨床數據卻顯示，「過瘦」本身就是一項被低估的健康風險，甚至可能比輕度肥胖更危險。（圖片來源／freepik）

近年「瘦即是美」的審美觀持續發酵，從瘦瘦針風潮、極低熱量飲食，到各式快速減重法，社群平台與生活場域充斥著「越瘦越健康」的訊息，不少民眾為了追求體重數字下降，不惜犧牲身體機能。



近來爆紅的「瘦瘦針」（GLP-1 受體促效劑）在社群平台掀起熱潮，越來越多民眾將藥物視為快速減重的捷徑。不過臨床醫師提醒，這類藥物原本設計目的為治療第二型糖尿病與病態性肥胖，並非所有想變瘦的人都適合使用，尤其是體重偏低或營養攝取不足者，若未經完整評估便使用，反而可能放大健康風險。

現在也有越來越多醫學研究與臨床數據卻顯示，「過瘦」本身就是一項被低估的健康風險，甚至可能比輕度肥胖更危險。

聯安預防醫學機構總院長、肝膽腸胃科醫師鄭乃源指出，醫學界近年對體重與死亡率、疾病風險的關係已有更清楚的證據累積，「體重越輕，並不代表越健康，反而可能是身體能量儲備不足、肌肉量流失的警訊。」

健檢大數據揭示：過瘦族群以女性居多

根據聯安2025年超過33,404筆健檢資料分析，約有5%的受檢者屬於BMI過輕（BMI <18.5）族群，其中高達86%為女性。

鄭乃源指出，社會審美、減重文化與錯誤健康觀念，讓女性更容易長期處於熱量與蛋白質攝取不足的狀態，而這正是過瘦帶來健康風險的重要背景。

他強調，過輕與過重一樣，都是明確的健康警訊，「只是過瘦長期被忽略，甚至被美化。」

丹麥大型研究顛覆迷思：過瘦比輕度肥胖更危險

2025年丹麥學者分析超過8萬人的長期健康數據，結果顛覆大眾想像。研究以BMI 22.5-24.9作為最低健康風險的參考組，發現BMI低於18.5者的整體健康風險高出近3倍；即便是正常體重中偏低者，風險也明顯上升。反觀BMI介於25-35之間的「過重至輕度肥胖」族群，死亡率並未顯著增加。

（附註：此丹麥研究對象為西方人，採用標準為BMI 22.5-24.9為最低風險參考組；台灣衛福部成人BMI正常範圍為BMI 18.5-24。）

公共衛生學者指出，這類研究顯示，體重與健康並非線性關係，過度追求低體重，反而可能讓身體失去必要的保護力。

流行病學證據一致：過瘦與多重健康風險相關

除死亡率外，流行病學研究也發現，BMI偏低者普遍存在免疫力較弱、感染風險上升的問題；骨骼密度較低，骨質疏鬆與骨折機率明顯增加。長期追蹤顯示，體重過輕者在重大疾病或手術後的恢復能力也明顯較差。

鄭乃源指出，「過瘦往往不是單純脂肪少，而是整體營養與肌肉量不足，這會直接影響身體的修復與代謝能力。」

台北市立關渡醫院院長、陽明交大健康長壽與老化科學研究中心主任陳亮恭也提到，肌肉健康的退化並非老年才開始，而是從20至70歲之間就會流失約40%肌肉量。其中，60歲後每年仍持續以1.4%至2.5%的速度下降，使肌力、代謝能力和活動表現同步衰退。

陳亮恭強調，肌肉不僅是移動器官，其健康程度深刻連動包括：

1. 代謝功能

2. 心血管健康

3. 大腦與認知

4. 骨骼

5. 免疫系統

6. 粒線體功能

7. 身體蛋白質代謝

BMI正常不等於代謝正常，真正影響健康的關鍵在於肌肉量、內臟脂肪分布、基礎代謝率與慢性發炎狀態。（圖片來源／freepik）

為何過瘦反而增加健康風險？3大醫學核心原因一次看

鄭乃源指出，體重過輕常常不是因為「脂肪少」，而是「肌肉不足」；然而，肌肉量不足正是決定長期健康及生活品質的關鍵指標之一。

1. 肌肉量不足＝免疫力及行動能力下降

肌肉不只是外表線條，更是人體的能量庫與免疫防禦來源。鄭乃源解釋，當肌肉量低時：身體無法儲存足夠胺基酸，在生病、發炎時缺乏修復能量，感染後恢復能力差。因此，過瘦者在面對感染或疾病時更容易惡化。

2. 外表瘦≠代謝健康：瘦胖子（TOFI族群）風險更高

鄭乃源也提到，健檢現場最常見的是代謝性肥胖、外表正常（Thin-Outside, Fat-Inside,TOFI）的案例，也就是「瘦胖子」。這些人看起來纖瘦，但內臟脂肪偏高、肌肉量不足、胰島素阻抗升高、血糖、膽固醇或發炎指標不佳，TOFI族群的健康其實一直在亮紅燈，只是因為外表很瘦，就容易失去警覺性。

3. 過瘦者在罹病後恢復力差，死亡率自然提高

身體太瘦的人一旦生病，沒有足夠的能量、蛋白質與肌肉支撐恢復，往往比一般人更快進入虛弱狀態，甚至出現併發症，這也是為什麼過瘦者的死亡風險明顯高於輕度過重者。

醫界共識：健康不是「更瘦」，而是「更強壯」

隨著研究累積，醫學界的共識越來越明確：BMI正常不等於代謝正常。真正影響健康的關鍵，在於肌肉量、內臟脂肪分布、基礎代謝率與慢性發炎狀態。

鄭乃源建議，民眾應跳脫「體重至上」的迷思，改以身體組成作為健康管理核心。透過生物電阻抗分析（BIA）等工具，定期檢視體脂肪、肌肉量與內臟脂肪，搭配足夠蛋白質攝取、規律阻力與肌力訓練，才能真正降低長期疾病風險。

公共衛生與臨床醫師也一致呼籲，社會應重新檢視對「瘦」的過度推崇。當健康被簡化成體重數字，反而容易讓高風險族群被忽略。

「我們真正追求的，從來不是更瘦的身體，而是更有力量、更能抵抗疾病、也能長久維持生活品質的身體狀態。」鄭乃源強調，當代謝穩定、肌力充足、營養均衡，外在自然會呈現健康的樣貌，而不必以極端方式換取短暫的體重下降。

