BMI正常卻打猛健樂？ 婦「糖上癮」副作用纏身沒變瘦

俗稱「瘦瘦針」的猛健樂引發熱議，一名60歲女性施打後不僅未能瘦身，反而出現嚴重腸胃不適，更對甜食產生強烈渴望，最終被迫停藥。家醫科醫師王姿允直言，BMI正常者使用猛健樂弊大於利。

一名60歲女性施打後不僅未能瘦身，反而出現嚴重腸胃不適，更對甜食產生強烈渴望。（示意圖／123RF）

王姿允在臉書粉專分享這起案例，該名女性BMI為22，屬正常範圍，本身有家族性三酸甘油脂過高的問題，長期受便秘、脹氣困擾。為求減重而開始施打猛健樂後，胃食道逆流、噁心嘔吐等腸胃副作用隨即出現，原本不愛甜食的她，竟開始對糖產生渴望，甚至出現「糖上癮」的狀況，體重卻絲毫未減，只好將針劑停掉。

廣告 廣告

針對這種反常現象，王姿允從三個面向進行分析。首先是低血糖因素，體重與血糖皆正常、又不嗜甜的人，施打猛健樂後可能引發輕微低血糖，促使身體想藉由甜食來恢復平衡。

原本不愛甜食的患者，竟開始對糖產生渴望，甚至出現「糖上癮」的狀況，體重卻絲毫未減。（示意圖／Pixabay）

其次與腸胃蠕動減緩有關，王姿允說明，當腸胃蠕動變慢時，身體會傾向攝取從口腔就能快速分解成能量的升糖食物，而非高纖維、蛋白質或油脂等會延長胃排空時間的食物。

第三則是「獎賞替代」機制，王姿允指出，當多巴胺來源遭藥物壓制，甜食便成為最容易獲取快感刺激的途徑，這是身體面對低能量狀態時的本能反應。

延伸閱讀

一家5口4人罹癌！河南家庭接連確診「甲狀腺癌」 醫界震驚

嗆彈劾賴清德比照「憲法法庭」 陳玉珍：不列入綠委已達罷免門檻

甘迺迪中心也變川普的！強勢列名惹議 家屬揚言3年後將親手拆除