BMI逾24 心血管疾病增險7成

全球肥胖盛行率屢創新高，健康體位管理超前部署已是最新觀念。研究顯示，當BMI（身體質量指數）達到24以上時，發生心肌梗塞、中風等心血管重症風險，是正常BMI（18.5―23.9）者的一‧七倍，且亞洲族群風險比歐美族群更高，醫師呼籲，BMI24就是健康警戒線，建議「壓線者」及早採取行動，別再迷信「健康胖」！

嘉義基督教醫院減重中心周莒光主任指出，今年全球最大的國際肥胖醫學會議—2025美國肥胖周（Obesity Week2025）便發表了一項備受矚目的臨床試驗結果，研究對象為BMI24至30的過重及輕度肥胖、接受特定GLP-1藥物治療的亞洲族群，受試者三分之一來自台灣，平均四十一歲、腰圍九十五公分，有別於以往以歐美族群為主，是首次發表的台灣人使用減重藥物之數據，「這是最容易被忽略，但心血管與代謝風險已悄然升高的一群人！」

周莒光主任指出，該研究顯示，在標準化飲食、運動與醫療監測下，使用特定GLP-1藥物的台灣受試者（BMI24至27的過重族群）於十一個月平均減重超過十六%，平均減重十三公斤（以體重八十公斤換算）。值得注意的是，減重組成分析顯示，高達75.3%為脂肪減少，並沒有如一般人擔心的「大量減掉肌肉」，「這反映出只要遵循醫囑、正確用藥，配合飲食運動，便可有效減去脂肪、保留肌肉，進而改善代謝健康。」

對於國人的迷思，周莒光主任也分享許多民眾還是有「健康胖」的迷思，以為體重只有超標一點，對健康不會有影響，就輕忽大意。事實上，亞洲族群因體脂肪分布及代謝特性，包括較高的內臟脂肪比例、容易出現胰島素阻抗及較高代謝異常傾向，使得在較低BMI就出現健康風險的情形更為常見。過往研究顯示，BMI每增加1單位，第二型糖尿病等慢性病風險便會跟著上升，應及早注意；且台灣肥胖醫學會也在2025年更新肥胖治療指引，建議BMI24以上的就要開始體重控制，若經過生活習慣調整失敗，也可在專業醫療團隊監測使用減重藥物輔助。

近年在社群推波助瀾下，不少民眾盲目追求快速減重，使錯誤資訊快速擴散，常見迷思包括：「只依賴減重藥物卻不調整飲食運動」、「未經醫師處方自行使用減重藥物」、「減重藥物會導致肌少症」、「只求減重卻忽略保護器官的重要性」等。這些錯誤觀念，讓民眾未能建立「健康減重」的正確觀念，對藥物有錯誤認知，周莒光主任補充說明道。

「減重只是手段之一，贏得健康才是終極目標！」最後，周莒光主任也呼籲，體重管理是高度專業，需由專業醫師與團隊依病人健康需求與科學實證，選擇最適合的減重方式，並定期追蹤。使用減重藥物前，應遵循醫師指示，切勿自做主張，若用藥方式或劑量錯誤，會增加相關風險。此外，「不同減重藥物、不同GLP-1藥物的成分、作用和療效證據差異甚大，若減重需兼顧心血管保護，或需同時治療脂肪肝，用藥選擇也就有所不同！」