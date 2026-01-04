BMI逾24 心血管警戒線

醫師周莒光提醒，亞洲人BMI超過24不只是稍微過重，更是健康警戒線。 （記者湯朝村翻攝）

記者湯朝村∕嘉義報導

國外最新研究指出，BMI超過24的過重族群，發生心血管重症的風險顯著提升，且亞洲族群承受的風險遠高於歐美族群。

減重醫師表示，亞洲人BMI超過24就不是稍微過重，而是健康警戒線，建議「壓線者」及早採取行動，別再迷信所謂的「健康胖」。

嘉義基督教醫院減重中心主任周莒光指出，關鍵在於亞洲族群的體脂肪分布與代謝特性不同。即使體重看起來不重，亞洲人卻更容易累積內臟脂肪，並出現胰島素阻抗等代謝異常。

周莒光強調，臨床上仍有不少民眾抱持「健康胖」的迷思，認為微胖無傷大雅。不過，亞洲人在BMI尚未達到傳統肥胖標準時，健康就可能已亮起紅燈。

台灣肥胖醫學會在2025年更新肥胖治療指引，正式建議BMI24以上即應開始進行體重管理。若僅靠飲食與運動效果有限，也可在專業醫療團隊評估下，考慮使用藥物輔助治療。

去年全球規模最大的國際肥胖醫學會議「2025美國肥胖週」中，一項針對亞洲族群的臨床試驗成為關注焦點。

該研究受試者中約有1/3來自台灣，平均年齡41歲。研究顯示，以BMI24～27的過重族群為例，在標準化生活管理下，接受以腸道荷爾蒙（GLP-1類）調節為核心的藥物輔助治療，11個月後平均減重幅度超過16%。更值得注意的是，數據顯示高達75.3%的體重減輕來自脂肪減少，打破了民眾擔心的「減重等於流失肌肉」迷思。

周莒光指出，只要在醫師指導下正確用藥，是有機會達到「有效減脂、保留肌肉」的健康目標。

隨著減重資訊充斥社群媒體，周莒光提醒民眾應建立正確觀念，避免踩入以下常見地雷：1.勿「神化」減重藥：誤以為不調整飲食、運動，單靠服用減重藥物就能減肥成功。2.勿服用來源不明藥物。3.別過度擔心肌少症：不必因害怕流失肌肉而拒絕必要的專業醫療。4.別只看體重數字：若只追求體重減輕，恐忽略了心血管與肝臟等器官的代謝健康。