BMI非唯一指標 體脂肪才是健康關鍵

體脂肪過量對身體百害無一利，醫師建議每周量測體脂，有助於自我監督體態。（鄭郁蓁攝）

美國職棒球星大谷翔平身高193公分、體重約95公斤，身體質量指數（BMI）為25.5，屬於「過重」範圍，這正是BMI的侷限，無法區分肌肉與脂肪的差異。醫師指出，真正影響健康的關鍵是體脂肪，甚至要進一步考慮體脂肪的量和分布位置。

體脂過量對身體百害無一利。聯安診所心臟內科主任施奕仲說明，「西洋梨型」身材是脂肪多堆積在皮下，常讓下半身看起來豐滿，「蘋果型」身材則是集中在腹部、包圍臟器的內臟脂肪，會讓上腹部明顯凸起。

廣告 廣告

施奕仲指出，「蘋果型」比「西洋梨型」身材更危險，因為內臟脂肪是代謝疾病的元兇，易有脂肪肝、脂肪胰等問題，更可能造成三高，最終引發心腦血管疾病。

值得注意的是，有些人看起來瘦瘦的，但也有內臟脂肪過量問題。施奕仲說，主因是長期慢性壓力過高，壓力荷爾蒙皮質醇大量分泌，促進腹部脂肪堆積，形成「壓力型肥胖」。無論是哪一種原因，只要內臟脂肪過高，就是慢性病、心血管疾病的高風險因子。

如何量測內臟脂肪？施奕仲推薦在家自行量測腰臀比（腰圍除以臀圍），男性應小於0.9、女性應小於0.8，或是使用體脂計量測體脂，每周量測更有助於自我監督體態。

規律的核心肌群訓練搭配持續有氧運動是必要的。若沒有運動習慣，施奕仲建議從每天10分鐘鍛鍊核心開始，持續1個月，最終理想是每天10分鐘核心訓練加30分鐘有氧運動。針對高壓工作者，建議每日15分鐘正念練習或淨空大腦思緒，「發呆」就是不錯選擇，搭配腹式呼吸，有助於緩解身心壓力。