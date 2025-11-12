BMI 不是胖瘦的唯一指標！醫師提醒 1 狀況才是關鍵，跟著這樣做保健康

過去，大家討論胖瘦指標，均已 BMI（身體質量指數）超標為準則，事實上，BMI 早已不是胖瘦唯一指標！專家提醒，更重要的是看「體脂肪」，甚至要進一步考慮：體脂肪的「量」與「分布位置」。 聯安診所心臟內科主任施奕仲醫師舉例，美國職棒球星大谷翔平，身高 193 公分，體重約 95 公斤，如果計算 BMI，為 25.5，屬於「過重」範圍。但應該沒有人會說他胖，只會說他非常強壯。

這正是 BMI 的侷限，其無法區分肌肉與脂肪的差異，這也是為什麼同樣身高體重，有人看起來緊實結實，有人卻鬆軟臃腫。真正影響健康關鍵，不在體重數字或是 BMI，而是「體脂肪」，甚至要考慮體脂肪的「量」與「分布位置」。

體脂超標是 Sick fat 還是 Fat mass?

施奕仲表示，體脂過量，俗稱「過重」或是「肥胖」，對身體百害無一利。而近年在肥胖醫學與代謝研究領域中，有兩個學術用語逐漸被多人所引用，被用來解釋肥胖帶來的健康危害：

病態脂肪病（Sick Fat Disease）：因白色脂肪過量囤積在腹部，引發一連串的荷爾蒙問題，導致身體慢性發炎、胰島素阻抗、代謝症候群，進而成為心血管疾病，是化學性的病變。

脂肪質量病（Fat Mass Disease）：這主要與脂肪的物理性質有關，因為脂肪量過多，造成身體結構性的負擔，例如因過胖導致關節承重過大而磨損、睡眠呼吸中止症候群等，為生理上物理性的病變。

體脂過高，通常都來自於長期熱量過剩，吃進去的太多，而消耗的太少。吃進去的能量超過身體所需，身體就會自動將多餘的熱量轉化為脂肪儲存，久而久之，體重開始直線上升。

體脂肪堆積位置，也會影響體態

施奕仲強調，因此，控制體脂率比單純「減重」更重要。而體脂肪堆積的位置，其實也影響體態，最常見的分為：「蘋果型」和「西洋梨型」。

西洋梨型身材：脂肪多堆積在皮下，也就是皮下脂肪。這類脂肪主要影響外型，常讓下半身看起來較為豐滿。

蘋果型身材：脂肪集中在腹部、包圍臟器的內臟脂肪。它會讓上腹部明顯凸起，通常也是代謝症候群的高風險族群。

以健康管理風險來看，「蘋果型」比「西洋梨型」更危險，因為內臟脂肪是代謝疾病的元兇，不但易有脂肪肝、脂肪胰等問題，更可能造成三高：高血壓、高血脂、高血糖，最終引發心腦血管疾病，不可不慎！

除了飲食，壓力真的也會讓你胖

值得注意的是，內臟脂肪過高成因不是只有吃進過多的熱量，有些人明明看起來瘦瘦的，但卻也有內臟脂肪的問題，主要是因為長期慢性壓力過高，壓力荷爾蒙皮質醇（Cortisol）大量分泌，促進腹部脂肪堆積，形成「壓力型肥胖」。

施奕仲提醒，無論是哪一種原因，只要內臟脂肪過高，就是慢性病、心血管疾病的高風險因子。因此，想預防心血管與代謝疾病的關鍵，不在於減重多少公斤，而在於改變內臟脂肪的囤積位置與比例。

打擊內臟脂肪，自我監督 + 運動

規律的核心肌群訓練搭配持續有氧運動是最必要的。若沒有運動習慣者，可先從堅持每天 10 分鐘鍛練核心開始，持續一個月，讓每日運動成為習慣，最終理想是 10 分鐘核心訓練，加上 30 分鐘有氧是最好的。

高壓工作者，則建議每日特別撥出 15 分鐘做正念練習或是淨空大腦思緒，「發呆」就是個不錯的選擇，搭配和緩的腹式呼吸，這也是一種有助於緩解身心壓力的放鬆行為。

施奕仲呼籲，打擊內臟脂肪，就應該做好自我監督、運動雙管齊下。從每天的零碎時間開始運動、調解壓力，量測腰臀比的變化，加上定期的心血管健康檢查與預防措施，就能遠離各種心臟血管疾病的發生。

文 / 黃慧玫、圖 / 楊紹楚