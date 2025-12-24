BMI 24以上警戒！台灣醫師：別再迷信「健康胖」

常春月刊--全宇宙最實用的保健知識

常春月刊--全宇宙最實用的保健知識

常春月刊--全宇宙最實用的保健知識

全球肥胖盛行率屢創新高，健康體位管理已成最新醫學共識。研究顯示，當BMI（身體質量指數）達24以上時，心肌梗塞、中風等心血管重症風險是正常BMI（18.5–23.9）者的1.7倍，而亞洲族群因體脂分布及代謝特性，風險比歐美更高。醫師呼籲，BMI 24就是健康警戒線，「壓線者」應及早採取行動，勿再迷信「健康胖」。

沒有健康胖這回事

嘉義基督教醫院減重中心主任周莒光指出，今年全球最大肥胖醫學會議 — 2025美國肥胖周（Obesity Week 2025）發表的一項臨床試驗，針對BMI 24至30的亞洲過重及輕度肥胖族群，接受特定GLP-1藥物治療。研究中三分之一受試者來自台灣，平均41歲、腰圍95公分，顯示這群人雖被忽略，但心血管與代謝風險已悄然升高。

廣告 廣告

研究結果顯示，台灣受試者在標準化飲食、運動與醫療監測下，使用GLP-1藥物11個月，平均減重16%、約13公斤，其中75.3%為脂肪減少，肌肉並未大量流失。周莒光表示：「遵循醫囑、正確用藥，配合飲食運動，便可有效減脂、保留肌肉，改善代謝健康。」

調整生活是重點，藥物僅是輔助

周莒光提醒，許多民眾仍存在「健康胖」迷思，以為體重只超標一點無傷大雅，但亞洲族群因內臟脂肪比例高、易出現胰島素阻抗及代謝異常，即使BMI不高，也可能面臨慢性病風險。台灣肥胖醫學會2025年更新肥胖治療指引，建議BMI 24以上應開始體重控制，若生活習慣調整失敗，可在專業醫療團隊監測下使用減重藥物輔助。

社群平台上，錯誤減重資訊氾濫，包括只依賴藥物不調整生活、未經醫師處方自行用藥、擔心肌少症、只求體重而忽略器官保護等。周莒光強調：「減重只是手段，健康才是終極目標！」體重管理需專業醫師與團隊依病人需求及科學證據，選擇最適合方式，並定期追蹤。

（記者李政純、圖片來源：Dreamstime/典匠影像）

延伸閱讀：

·剛吃飽又想吃？大腦一直在想食物？ 醫揭「這因素」害的：不是嘴饞

·少吃卻愈餓愈胖？營養師揪真兇 改吃這10樣食物救回來