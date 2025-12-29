BMI 24是心血管風險起飆線 醫生：用減肥藥錯瘦會肌少症傷器官

醫師提醒別再迷信「健康胖」，BMI 24已是健康警戒線。圖／東方IC

全球肥胖問題正在失控中，等到真的變胖再處理，往往已經太晚。研究顯示，BMI24不是「剛好」，而是健康警戒線，心血管與代謝風險同步升高，亞洲人更是提早中標。在減重藥物與社群資訊滿天飛的時代，如何及早管理體重、避開錯誤迷思，成了每個人都躲不掉的健康課題。

根據2024年全球肥胖調查報告顯示，全球有超過一半的成年人處於超重或肥胖狀態，預計到2030年，高BMI成年人、也就是超重+肥胖的人將近33億，女性肥胖率預計達22%，男性近50%。

由於全球肥胖率不斷攀升，等真的變胖再處理就遲了。醫師提醒，BMI 24是健康警戒線。研究顯示，當BMI超過24，發生心肌梗塞、中風等心血管重症的風險，比正常BMI族群高出約1.7倍，而且亞洲人天生代謝特性更易堆積內臟脂肪，風險又比歐美族群更高，千萬別再迷信所謂的「健康胖」。

嘉義基督教醫院減重中心周莒光主任指出，由於亞洲人體脂分布和代謝特性不同，即使BMI不高，也更容易累積內臟脂肪、出現胰島素阻抗，使得慢性病風險提早報到。研究指出，BMI每增加1，第二型糖尿病等疾病風險就跟著上升。也因此，台灣肥胖醫學會已在2025年更新指引，BMI 24以上就該開始體重管理，若生活調整效果有限，可在醫師監測下使用減重藥物輔助。

近年在社群推波助瀾下，不少人盲目追求快速減重，使錯誤資訊快速擴散，常見迷思包括：「只依賴減重藥物卻不調整飲食運動」、「未經醫師處方自行使用減重藥物」、「減重藥物會導致肌少症」、「只求減重卻忽略保護器官的重要性」等。這些錯誤觀念，讓民眾未能建立「健康減重」的正確觀念，對藥物有錯誤認知。

周莒光強調，「減重只是手段之一，贏得健康才是終極目標！」。體重管理是一門專業，用藥更不能自行判斷，不同減重藥物、不同GLP-1成分，對心血管、脂肪肝與代謝的影響都不一樣，一定要交給專業醫師評估，才能真正瘦得安全、也瘦得健康。



