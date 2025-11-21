BMW休旅車疑競速「逆向超車」 失控撞3車衝超商 路人無辜被撞飛影像曝

記者潘靚緯／彰化報導

一輛BMW休旅車逆向超車，失控追撞3輛車，甚至撞飛無辜路人。(圖／翻攝畫面)

彰化縣埔心鄉員鹿路一段昨(21)日晚間，發生休旅車失控撞進超商的意外。一輛BMW休旅車違規逆向跨越雙黃線超車，卻失控先後撞及2輛車，最後閃避不及猛力衝向超商騎樓，一名剛從超商走出來，準備等紅燈的行人，無辜遭波及，當場被撞飛10公尺。休旅車猛力撞上超商大門，玻璃碎片四散，現場一片狼藉，車禍當時影像也跟著曝光。

BMW休旅車逆向超車，撞上準備左轉的轎車，一路失控撞進超商，李姓男子在路口想跑卻來不及閃避。(圖／翻攝畫面)

這起驚悚車禍發生在埔心鄉員鹿路一段與瑤鳳路口，昨(21)日晚上9點多，43歲沈姓男子駕駛BMW休旅車，沿員鹿路一段內側車道往員林市方向行駛時，突然跨越雙黃線超車，結果撞上前方減速準備左轉、53歲邱姓女子駕駛的白色轎車，休旅車並未減速，反而高速追撞外側車道、20歲張男駕駛的轎車，休旅車遭受連續撞擊後失控，像砲彈般衝向路口超商，撞飛無辜的路人後，再撞上停在路邊的一輛BMW轎車。

監視器影像中，年約44歲的李姓男子購物完剛從超商走出來，手上拎著一袋物品，站在行人穿越道上等待紅燈，猛然發現休旅車朝他疾駛而來，驚覺不對勁，立刻拔腿狂奔想閃避，但休旅車的車速飛快，根本來不及閃避，直接被迎面撞上，撞飛約10公尺遠，倒在超商大門前，當場傷重意識不清。

在路口等紅燈的李姓男子被休旅車撞飛，超商玻璃門整片碎裂。(圖／翻攝畫面)

李姓男子頭部受創、四肢多處擦挫傷，意識不清，先被送往員林基督教醫院救治，因聲勢嚴重，轉送彰化基督教醫院急救，因腿部骨折，身上及四肢有撕裂傷，目前仍在急診加護病房持續觀察中，意識已恢復清醒。而被休旅車追撞、甩尾180度的邱姓女駕駛胸痛、左臂無力，張姓駕駛左上臂挫傷，肇事的沈男雙腳韌帶及頭部受傷，現場一片混亂。

車禍現場一片狼藉，相當混亂。(圖／翻攝畫面)

車禍現場一片狼藉，肇事的休旅車幾乎全毀，遭波及的車輛各有車頭、車尾或車身損傷，超商騎樓的整片玻璃門應聲碎裂，物品也散落一地。

警方對4名駕駛進行酒測，酒測值均為零，初步排除酒駕可能。警方初步研判，肇事原因疑為沈男未依規定超車，導致一連串追撞事故，至於其他駕駛的肇事責任有待進一步釐清。

BMW休旅車連撞3車又撞進超商，撞擊力道之大導致車身幾乎全毀。(圖／翻攝畫面)

