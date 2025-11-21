BMW休旅車疑競速「逆向超車」 失控撞3車衝超商 路人無辜被撞飛影像曝
記者潘靚緯／彰化報導
彰化縣埔心鄉員鹿路一段昨(21)日晚間，發生休旅車失控撞進超商的意外。一輛BMW休旅車違規逆向跨越雙黃線超車，卻失控先後撞及2輛車，最後閃避不及猛力衝向超商騎樓，一名剛從超商走出來，準備等紅燈的行人，無辜遭波及，當場被撞飛10公尺。休旅車猛力撞上超商大門，玻璃碎片四散，現場一片狼藉，車禍當時影像也跟著曝光。
這起驚悚車禍發生在埔心鄉員鹿路一段與瑤鳳路口，昨(21)日晚上9點多，43歲沈姓男子駕駛BMW休旅車，沿員鹿路一段內側車道往員林市方向行駛時，突然跨越雙黃線超車，結果撞上前方減速準備左轉、53歲邱姓女子駕駛的白色轎車，休旅車並未減速，反而高速追撞外側車道、20歲張男駕駛的轎車，休旅車遭受連續撞擊後失控，像砲彈般衝向路口超商，撞飛無辜的路人後，再撞上停在路邊的一輛BMW轎車。
監視器影像中，年約44歲的李姓男子購物完剛從超商走出來，手上拎著一袋物品，站在行人穿越道上等待紅燈，猛然發現休旅車朝他疾駛而來，驚覺不對勁，立刻拔腿狂奔想閃避，但休旅車的車速飛快，根本來不及閃避，直接被迎面撞上，撞飛約10公尺遠，倒在超商大門前，當場傷重意識不清。
李姓男子頭部受創、四肢多處擦挫傷，意識不清，先被送往員林基督教醫院救治，因聲勢嚴重，轉送彰化基督教醫院急救，因腿部骨折，身上及四肢有撕裂傷，目前仍在急診加護病房持續觀察中，意識已恢復清醒。而被休旅車追撞、甩尾180度的邱姓女駕駛胸痛、左臂無力，張姓駕駛左上臂挫傷，肇事的沈男雙腳韌帶及頭部受傷，現場一片混亂。
車禍現場一片狼藉，肇事的休旅車幾乎全毀，遭波及的車輛各有車頭、車尾或車身損傷，超商騎樓的整片玻璃門應聲碎裂，物品也散落一地。
警方對4名駕駛進行酒測，酒測值均為零，初步排除酒駕可能。警方初步研判，肇事原因疑為沈男未依規定超車，導致一連串追撞事故，至於其他駕駛的肇事責任有待進一步釐清。
更多三立新聞網報導
遊日吃成藥治流感！65歲男突尿不出來膀胱險破裂 醫警告：好發1族群
海水太熱又鹹「恐怖異象」！害廣島牡蠣9成滅絕式死亡 空前慘況曝
赴福壽山農場賞花摔落邊坡骨折！年薪千萬保險總監怒求償 獲國賠362萬
7人只點1盤蚵仔煎！吹冷氣佔位30分翻桌率歸零 鹿港老街店家傻眼貼公告
其他人也在看
【明星聊愛車】李運慶為孩子換Skoda Kodiaq RS 寬敞車室空間及安全性成考量關鍵！
藝人李運慶近幾年在戲劇表演上挑戰多元角色，演技也備受肯定，與前Popu Lady成員洪詩結婚後，育有女兒「哺哺」，如今又即將迎接第二胎到來，事業家庭兩得意，為了給孩子們更大的乘坐空間，也將愛車換成Skoda Kodiaq RS休旅車款，一起來看看他的分享吧！Yahoo奇摩汽車機車 ・ 1 天前
鴻海 Model A 即將升級登場！主打寬闊大空間 鎖定純電 MPV 市場而來
備受期待的 HHTD25 鴻海科技日將於 11 月 21 日盛大開幕，近日官方也透過社群媒體釋出最新預告，其中便包括在去年活動首度現身的純電 MPV 車款 Model A，預計將以更加接近量產的全新樣貌再度登場，成為 HHTD25 鴻海科技日的焦點車款。自由時報汽車頻道 ・ 1 天前
頂規油電版不到102萬！Ford全新休旅Territory亮相，能成為新一代神車嗎？
「這是福特六和的決心，也是誠意。」昨（18）日，Ford總代理福特六和旗下全新國產中型休旅Ford Territory正式亮相，宣告品牌在油電市場的新篇章。福特六和營銷服務處副總經理黃品森宣布，頂規1.5T Per4mance Hybrid車型以 預接單價101.9萬元（含舊換新與貨物稅補助）推出，更提供超越同級約50萬元的配備價值，強勢進攻台灣中型SUV市......風傳媒 ・ 1 天前
TOYOTA六車系召回！12.3吋儀表恐黑屏 台灣啟動大規模返廠改正作業
（記者許皓庭／綜合報導）TOYOTA針對台灣市場啟動新一波召回改正作業。和泰汽車表示，旗下多款使用 12.3 […]引新聞 ・ 1 天前
天冷「熱車再開」傷引擎 汽車大廠揭正確做法
近日入秋最強冷空氣報到，全台明顯轉冷，不少民眾好奇，天冷開車前需不需要熱車？對此，汽車大廠表示，現在的汽車不用特別原地熱車，只要發動後讓車輛低速行駛一段時間，就能達到熱車的效果；若長時間原地怠速熱車容易傷害引擎，還會產生廢氣對環境造成威脅。中時新聞網 ・ 1 天前
天冷需暖車再上路？汽車大廠曝「熱車再開商引擎」 揭正確做法
近日天氣驟降，全台降溫有感。對此，汽車大廠提醒，現在的汽車不用特別原地熱車，只要發動後讓車輛低速行駛一段時間，就能達到熱車的效果。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
玩勁戰就是要改！ 七代戰Yamaha Cygnus X 125 改裝五大建議
歷代勁戰都是改裝界指標車款，剛交車上路的七代勁戰Cygnus X 125要怎麼改？ 需要注意那些重點？有哪些基本觀念？讓我們看下去。Yahoo奇摩汽車機車 ・ 1 天前
保時捷 Cayenne 電動版登場！售價 419 萬起 支援無線充電、Turbo 車型破千匹馬力
保時捷Porsche繼首款電動休旅Macan Electric之後，迎來第二款驚豔之作Cayenne Electric，這也是品牌在豪華休旅市場邁向純電化的重要里程碑，未來電動車與油車將採並行販售，隨著全球正式發表，台灣原廠也立即宣布接單，售價419萬起，預計明年第三季導入。Yahoo奇摩汽車機車 ・ 23 小時前
影/高雄重大車禍！轎車撞公車「逆衝機車」秒陷火海
現場一度危急！高雄市小港區今（19日）晚間發生重大車禍，有輛轎車撞了公車再逆向衝往機車停等區，擦撞一輛機車後起火燃燒確切傷亡情形也曝光了。中天新聞網 ・ 1 天前
皮卡越野之爭，Toyota Hilux vs. Volkswagen Amarok
Toyota Hilux和Volkswagen Amarok都是越野皮卡車中佼佼者，但媒體就是好奇到底誰會更勝一籌，因此只好將兩車開到越野場實際比拚了。Toyota Hilux搭載一具2.8升柴油引擎，具有204hp/51kgm最大動力，和29°進入角/26°離去角/25°穿越角/700mm涉水深度和217mm最低離地高度。而Volkswagen Amarok則是搭載搭載3.0升V6柴油引擎，有著更為出色的241hp/61kgm動力輸出，但在越野場地最重要的還是地形能力，這部分Amarok有30˚進入角/26˚離去角/21˚穿越角/800mm涉水深度和237mm最低離地高度。 Hilux和Amarok於越野方面都是數一數二的佼佼者，數據部分兩車也僅是小幅差距，對此外媒便將兩車開去越野場實際下場比拚，如此才能知道誰才是皮卡越野王者。越野項目規劃地形穿梭、坑洞、陡坡緩降、斜坡等關卡項目，究竟Hilux和Amarok何者能在越野項目取得好成績呢？《原文詳見：CARTURE 車勢文化》Carture 車勢文化 ・ 22 小時前
Mitsubishi is Back～三菱回來了！ 中華汽車「二年五部新車計畫」不藏了！
這次邢男遠赴北海道試駕全新Mitsubishi XFORCE，在十勝三菱研究所越野探險場完整體驗底盤、AYC彎道控制與1.5 引擎的真實表現。更重要的是，中華三菱同步揭露未來兩年將在台導入包含Outlander PHEV、Destinator、Triton、Pajero等共五款新車計畫，展現品牌全面重返台灣主流市場的決心！車水馬龍網 ・ 13 小時前
【怎能不愛車】EX30 Plus試駕 科技配備大升級、值得多花這筆！
這次終於開到大家敲碗的Volvo EX30 Plus單馬達版本，售價159.99萬元。車長只有4233mm、車寬1838mm、車高1555mm，整輛車緊緻到不行，但軸距卻有2650mm，完全是小車大空間的典範。更別提5.35公尺迴轉半徑，在巷弄裡鑽來鑽去輕鬆到爆。三立新聞網 setn.com ・ 14 小時前
愛玩車／法式雙品牌北投新據點 展示與維修一次到位
愛玩車／法式雙品牌北投新據點 展示與維修一次到位EBC東森新聞 ・ 22 小時前
【怎能不愛車】三馬達＋冷卻黑科技！AMG電動GLC要讓性能迷腿軟
賓士之前推出的電動版GLC已經有483匹馬力的漂亮成績，沒想到AMG一接手就準備要把規格往超跑區送。最新消息指出，AMG版本的目標加速是0到100km/h加速低於3秒，動力更可能突破900匹。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
【怎能不愛車】柴油動力＋七種模式 日產重武裝皮卡大進化
Nissan最近動作頻頻，推出Rogue PHEV後，馬上又端出全新Navara中型皮卡。雖然它的基礎源自三菱最新Triton，但日產可不是簡單換殼而已，而是針對外觀、底盤到整體設定全面重做，讓Navara看起來比原型車更有存在感。像是三槽式尾燈向經典D21致敬，加上前後C型燈組，讓整台車更粗獷更有特色。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
歐洲Ford Focus 27年傳奇的告別！因車廠尋求電氣化而被取消。
在汽車界，每一款經典車型的落幕都讓人感到一絲惆悵，尤其是Ford Focus，這個陪伴了全球無數駕駛者的家族掀背車，近期歐洲正式宣告結束生產(台灣不受影響、繼續賣)，現在讓我們一起來回顧這段精彩旅程。歷史的起點、成就與演變自1996年首度登場以來，Focus就以其靈活的駕駛感受和時尚的外觀迅速贏得了全球市場的青睞。探索城市的巷弄，或是在高速路上自由馳騁，Focus總是能夠完美應對，成為家庭與年輕駕駛者的心頭好。根據最新資訊，Ford已於2023年正式終止Focus的生產，這對於許多車迷來說，這無疑是一個歷史性的時刻。在過去的27年中，Focus經歷了多次改款，從最初的經典掀背到後來的高性能版如Focus ST與Focus RS，每一代都有其獨特的魅力和不可磨滅的回憶。沉浸在回憶中 不管你是喜歡輕盈操控的一般版，還是追求極致性能的熱血版，Focus都總能觸動你的心。無數的汽車愛好者都在網路上分享著他們與Focus的點滴回憶，從第一次駕駛這款車的興奮，到長途旅行中的美好時光，每一個故事都彷彿再次拉回那些激情與驚喜的瞬間。歐洲Ford在官方網站上甚至呼籲大家分享他們心目中的Focus故事，這CARLINK鏈車網 ・ 17 小時前
TWICE首次攻佔高雄世運主場館開唱 高捷攜手高市府打造升級版藍色應援
韓國超人氣女團TWICE首度來台於高雄世運主場館開唱，預期將吸引海內外大批粉絲朝聖；高雄捷運公司為提供旅客最順暢的交通動線，已全面啟動疏運應變計畫，動員超過百名人力並規劃加班車，嚴陣以待迎接大量進出場人潮。而高捷這次在高市府文化局的指導協助下，也打造升級版藍色應援，自今(廿)至廿三日在高捷搭車可聽到TWICE驚喜中英文獻聲捷運列車進站廣播，今日一早已經吸引粉絲特別進站搶聽偶像的聲音；而中央公園站首次與美麗島捷運站等高雄七大地標一同亮起應援燈光，每晚五時三十分至十一時可在中央公園捷運站一號出入口看到雷射字體「TWICEWORLDTOUR」巡迴視覺藍燈光秀，已經成為粉絲夜間朝聖拍照甚至尬舞打卡的熱門地點；甚至有些車站還有粉絲自行集資設立的偶像應援看板，可謂颳起一陣藍色應援旋風 ...台灣新生報 ・ 20 小時前
【怎能不愛車】你買不到量產、只能客製！保時捷車殼造出夢幻跑車
說到把保時捷玩到像精品工藝，沒有人能比Singer更懂。他們推出史上最猛的「Singer Reimagined 911 Carrera Coupe」，以經典964世代為基礎，限量僅100 輛，稀有度比超跑還兇。最大亮點，就是那顆與Cosworth合作打造的4.0升自然進氣六缸引擎，轉速飆到8,000 rpm，輸出420匹馬力，聽到就知道這不是普通引擎，而是會讓人流淚的那種純粹機械浪漫。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前
挑戰EA888 EVO4動力極限(番外篇) Golf GTI 7.5代575hp式樣
大家當然都會認為EVO 4引擎很強、很好改，但是EA888 Gen3引擎其實也不差，筆者記得這顆引擎的相關設計已相當成熟，除了改善了許多第二代引擎的常見問題外，也導入許多新的引擎科技。車訊網 ・ 1 天前
130萬內入手純電休旅 小改配備再升級 ！ 2026 小改款 Toyota bZ4X
130萬內入手純電休旅 小改配備再升級 ！ 2026 小改款 Toyota bZ4XSiCAR愛車酷 ・ 1 天前