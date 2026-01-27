BMW全新豪華車款進駐晶華、晶英！「晶采自駕遊」入住體驗頂級駕乘樂趣

記者李鴻典／台北報導

自由行的旅遊模式持續升溫，如何提供優質的交通自主性與具有特色的在地體驗遊程成為旅宿業勝出的關鍵。晶華國際酒店集團2026年再度攜手BMW總代理汎德，整合頂級住宿資源與德系豪華車款體驗，於台北晶華、北投晶泉丰旅、蘭城晶英、太魯閣晶英以及台南晶英推出「晶采自駕遊」住房專案，每房 6,999 元起，即可於入住期間免費駕乘BMW豪華車款，並享用豐盛早餐、館內設施及多項專屬禮遇，集團期望透過跨界合作模式，回應旅人對於高品質移動與彈性行程規畫的需求，進一步提升旅宿服務的附加價值，創造差異化市場優勢。

廣告 廣告

台北晶華酒店結合都會行旅與頂級駕馭體驗，推出「BMW 都會馳行」住房專案，每房每晚9,764元+15.5%起。（圖／飯店旅宿業者提供）

針對此次合作，BMW總代理汎德特別依照各館旅遊型態精選不同的人氣車型進駐，包括適合都會行旅、兼具科技質感與駕馭穩定性的BMW 5系列豪華房車、純電豪華旗艦 BMW iX，以及深受家庭旅遊與長途自駕旅人青睞的BMW X系列豪華運動休旅車款。

預訂「晶采自駕遊」住房專案的旅客，入住期間皆可免費駕乘全新BMW車款。台北晶華酒店推出的「BMW 都會馳行」專案邀請雙人入住精緻套房，每房每晚 9,764 元+15.5% 起，包含翌日栢麗廳雙人「CNN 唯一推薦台北必吃自助式早餐」，入住期間可選擇體驗BMW 5系列豪華房車或BMW iX旗艦純電休旅等豪華車款。完成試乘問券後另可獲贈沐蘭SPA芳香療癒禮盒(價值3,000元)，讓晶華獨有的舒活儀式於旅程之外優雅延續。

為讓旅人以更從容的節奏感受北投的自然與療癒魅力，北投晶泉丰旅以溫泉度假與慢旅風格為核心，推出「BMW風格悠旅」三天兩夜住房專案，16,660 元起連續入住泉思家庭客房兩晚，翌日早晨可於三燔北投享用草山舒活健康早餐。旅客可於入住期間駕乘 BMW X系列豪華車款，悠遊北投溫泉聚落與周邊景點，將山林景致與駕馭樂趣完美融合。完成試乘問券另可獲贈專屬伴手禮盒(價值800元)。

北投晶泉丰旅以溫泉慢旅為主軸，推出結合BMW X系列豪華休旅的「BMW風格悠旅」住房專案，16,660元起連續入住泉思家庭客房兩晚。（圖／飯店旅宿業者提供）

蘭城晶英酒店則為親子旅遊打造專屬自駕體驗，凡以當季專案入住三天兩夜以上，每房每晚11,599元+10%起，即可於入住期間免費解鎖全新世代 BMW X3，縱情展開自駕假期。飯店內，小朋友可盡情駕駛兒童電動車繞行芬朵奇堡或客房賽車廊道，大人則可親身體驗新世代中型豪華運動休旅的極致科技與尊榮座艙，與家人一同創造美好回憶，也為自己重拾駕馭樂趣，將芬朵奇堡的「開車概念」延伸至整個宜蘭，打造專屬大人與孩子的夢想「Carstel」。

蘭城晶英酒店推出親子自駕體驗專案，當季專案三天兩夜以上每房每晚11,599元+10%起。（圖／飯店旅宿業者提供）

太魯閣晶英酒店為喜愛自然山海景致的旅人規劃出「BMW系列兩天一夜自駕暢遊太魯閣」住房專案，平日雙人入住每晚12,800 元+10% 起，行館方案平日17,200 元+10%起，皆包含早餐、晚餐、BMW X5豪華運動休旅六小時自駕體驗、Social Hour 微醺時光、客房迷你吧，以及花蓮車站或機場定點接駁服務。旅人可自在駕車穿梭太魯閣國家公園各景點，於壯麗山海之間，展開一段結合風景、人文與豪華自駕體驗的深度旅程。

太魯閣晶英酒店推出「BMW系列兩天一夜自駕暢遊太魯閣」住房專案，平日雙人入住12,800元+10%起。（圖／飯店旅宿業者提供）

台南晶英酒店推出「BMW 風尚假期」每房6,999元起，旅客可依需求選擇海東客房、小西門和洋套房或府城套房。專案包含兩人早餐、迎賓小點、膠囊咖啡、房內沁涼飲品與面膜、以及晶英貴賓廊Happy Hour兩位。此外，更享有BMW X系列豪華休旅車款自駕體驗。平日入住另贈奇美博物館特展「埃及之王：法老」免預約門票兩張，讓旅人以豪華座駕漫遊府城，輕鬆探索歷史、人文與藝術交織的台南風情。

迎接草莓盛季，台北喜來登大飯店以「莓好時節」為主題，嚴選台灣當季鮮採草莓，推出期間限定的草莓季甜點，即日起於館內一樓The Deli及十二廚自助餐廳同步登場。透過甜點工藝與食材風味的精準拿捏，將草莓的酸甜層次轉化為多款兼具視覺與口感平衡的季節限定商品，滿足外帶選購與內用饗宴的需求，為賓客勾勒專屬於春季的粉紅果香記憶。The Deli草莓系列即日起於飯店門市及官網同步販售，單品價格自100元起。

台北喜來登The Deli「莓好時節」草莓系列甜點。（圖／飯店旅宿業者提供）

隨著全台高度關注、早鳥票一開賣即秒殺的台南奇美博物館重量級展覽—《埃及之王：法老》特展即將開幕，金色三麥也以古埃及為靈感，於1月29 日至2月12日於全台金色三麥餐廳推出埃及主題期間限定餐點「法老的盛宴」：法老王海鮮棺材板、日落埃及花果調酒、太陽神蜂蜜啤酒冰沙。

金色三麥推出埃及主題期間限定餐點「法老的盛宴」，以料理與調酒向古埃及文明致敬。（圖／品牌業者提供）

此外，消費任一道埃及主題期間限定餐點，即可獲得乙張款式隨機贈送的品牌獨家設計精美燙金埃及卡牌，全套共10款、送完為止，等待埃及文化迷來收藏。活動期間憑《埃及之王：法老》特展展覽票券，至全台金色三麥餐廳內用消費還可享「蜂蜜啤酒買一送一」優惠，一張票券限換購乙次。

限量燙金埃及主題收藏卡牌。（圖／品牌業者提供）

三立新聞網提醒您：

喝酒不開車、開車不喝酒！

未成年請勿飲酒，飲酒過量，有礙健康！

更多三立新聞網報導

漢來飯店北中南三館迎新春 住房專案加碼年味活動、情人節專案同步推出

必收！7-ELEVEN攜手西村優志 超過20款獨家商品萌翻生活

引進高空氦氣球 薰衣草森林：南投九九峰園區3/9試營運

手刀預備！星巴克小熊玻璃TOGO冷水杯 這天正式開搶

