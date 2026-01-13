BMW未依號誌指示行駛釀禍 機車騎士枉喪命

〔記者洪臣宏／高雄報導〕高雄市仁武區12日夜間發生1起死亡車禍，郭姓男子駕BMW休旅車行經八德南路及松藝路口時，疑未待左轉綠燈亮起即左轉彎欲駛入松藝路，與莊姓男機車騎士發生碰撞，莊男現場OHCA，送醫不治，全案依過失致死罪嫌偵辦，肇事原因仍待進一步釐清。

仁武分局12日夜間8時獲報，仁武區八德南路及松藝路口發生交通事故。據了解，26歲郭男駕BMW休旅車沿文前路南往北行駛，未待左轉綠燈亮起即左轉彎欲駛入松藝路，與沿八德南路北往南直行25歲莊男騎乘的機車發生碰撞，由於衝撞力道大，BMW休旅車車頭毀損，莊男送醫不治。

郭男經實施酒測值為0，郭男向警方表示，看到綠燈以為可以通行，不過現場燈號有左轉號誌，警方初步研判郭男未依號誌指示行駛導致肇事，詳細肇事原因仍待釐清。

另警方針對郭男不依號誌指示行駛掣單舉發，依據違反道路交通管理處罰條例第48條規定，可處新臺幣600元以上1800元以下罰鍰。

