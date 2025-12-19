BMW男抽喪屍煙彈毒駕撞死人！竟稱「不知撞到東西」

台中市一起震驚社會的毒駕致死案件，今日在台中地方法院進行首次準備程序庭。白姓男子被提解到庭時，身形明顯比一年多前胖了一圈。面對殺人罪名指控，白男堅決否認殺人犯意。

根據起訴內容，去年10月26日，白男無照駕駛黑色BMW租賃車，先在桃園市殯儀館附近吸食K菸。隔天凌晨5時許，他在太平區住家施用毒咖啡包並吸食喪屍煙彈，隨後駕車前往北屯區朋友住處繼續吸毒。27日上午9時5分，白男駕車返回太平區途中，在三光北一街108巷口撞擊靠邊行走的葉姓男子。

監視器畫面清楚記錄，葉男被撞倒地後，白男非但沒有停車，反而再度輾壓受害者並加速逃逸。葉男經緊急送醫搶救後宣告不治。白男最終因自撞號誌箱而被警方逮捕。

今日庭審中，白男僅承認毒駕、無照駕駛與違反道路交通管理處罰條例等罪行。面對審判長簡芳潔質問，白男辯稱當下不知道撞到東西。即使監視器畫面顯示葉姓死者被撞上前擋風玻璃，白男仍堅持否認殺人犯意。

辯護律師林堡欽為被告辯護表示，被告不知道撞到何人，葉姓行人倒地後，被告也不知悉，因此離開未停留。葉姓死者家屬委任律師則要求法院從重量刑。

