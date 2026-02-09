BMW與240萬現金遭侵占 左營警迅速圍捕逮人送辦

警方在車內查扣新臺幣240萬元現金、手機及BMW車鑰匙等證物。(記者張翔翻攝)

記者張翔／高雄報導

高雄市左營區今（9）日中午發生一起金錢與車輛糾紛案件。左營分局於12時許接獲通報，指稱站前北路前疑似發生刑案，警方立即組成專案小組展開調查，並於短短不到三小時內迅速將涉案男子查獲到案，起獲涉案BMW自小客車及新臺幣240萬元現金，全案依刑法侵占罪移送橋頭地檢署偵辦。

警方表示，游姓男子(72歲)向警方報案指出，他與傅姓男子(30歲)為多年相識友人，於民國114年5月曾將一輛BMW自小客車借予對方無償使用。近日因需取回車輛，且原擬再借予傅男新臺幣240萬元，雙方約定今日中午於台鐵新左營站外碰面辦理還車及借款事宜。

不料，雙方在清點車輛及現金時發生口角，傅男隨即將車輛及240萬元現金取走後駕車離去，游男見狀立即報警求助。警方獲報後迅速調閱監視畫面並展開以車追人行動，於下午2時50分許，在翠華路與大中路匝道口將傅男攔查到案，並於車內查扣涉案BMW自小客車1輛及新臺幣240萬元現金。

警方指出，雖被害人游男表示僅希望傅男返還車輛與現金，並不願提出告訴，但因侵占罪屬非告訴乃論之罪，警方仍依法受理偵辦，全案依刑法侵占罪嫌移送橋頭地檢署偵辦。

左營分局員警於翠華路與大中路匝道口成功圍捕傅姓嫌疑人到案，並查扣涉案車輛與現金。(記者張翔翻攝)

此案圍捕過程也引發路過民眾關注，有民眾拍下警方以兩輛巡邏車趁紅燈時機封鎖出口、成功攔截嫌犯的畫面，直呼「就像電影情節一樣刺激」，對警方迅速精準的處置表示讚賞。