BMW送暖來了！捐800元就能拿限量聖誕餅乾禮盒

記者鍾釗榛／綜合報導

BMW推出「2025 BMW 聖誕馭愛同行」公益活動。（圖／翻攝BMW網站）

聖誕節愈來愈近，BMW總代理汎德再次把品牌的溫度端上檯面，今年攜手全台13家授權經銷商推出「2025 BMW 聖誕馭愛同行」公益活動，希望在歲末時刻邀請車主與粉絲一起用小小力量，換來孩子們大大的笑容。這次募得善款將全數捐給台灣兒童暨家庭扶助基金會，讓支持成為真正落地的陪伴。

捐800元就能領到限量餅乾禮盒

活動從即日起一路到12月31日，只要到全台BMW展示中心或官網從指定頁面響應，單筆捐款滿800元就能拿到限量的「BMW聖誕手工餅乾禮盒」一份。禮盒數量有限，送完就沒了，想收藏的車主與粉絲可得把握時間。BMW也貼心同步開放線上捐款，讓外縣市與忙碌的上班族也能一起參與。

BMW聖誕手工餅乾禮盒。（圖／BMW提供）

捐款還能抽旅行袋

今年BMW更把活動升級！只要完成800元捐款資格，就能參加汎德官方Facebook限時抽獎，有機會把市價4,550元的限量「BMW房車賽旅行袋」帶回家。中獎名單將於2026年1月9日公布，等於做公益還能再抽好禮，一舉兩得。

限量「BMW房車賽旅行袋」。（圖／BMW提供）

把暖度留在每個需要的地方

汎德表示，希望透過這次活動，把品牌對社會的關懷轉化成更長遠的陪伴，不只是企業責任，更是與大家一起傳遞希望的方式。聖誕節不只有交換禮物，更可以是交換善意的季節。今年，就讓一份800元的小小心意，成為孩子與家庭最實際的力量。

