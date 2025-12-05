BMW違停等朋友害車上喪屍菸彈曝光 板橋男唾篩陽性扣車送辦

蔡姓男子3日下午違停等朋友遇警方攔查，害他身上喪屍煙彈曝光，他也遭移送法辦。（圖／翻攝畫面）

新北市59歲蔡姓男子3日下午駕駛BMW轎車，於板橋區漢生西路巷口違停等待友人，因違停遭新北保安大隊巡邏員警盤查，並於駕駛座下方發現一枚毒煙彈，由於蔡男持毒又有駕駛行為，員警對其實施毒品及唾液快篩，果然雙雙都呈現毒品陽性反應，隨即當場逮捕蔡男，並依法告發及扣車。

3日下午3時許，保安大隊第二中隊員警執行巡邏勤務行經板橋區漢生西路時，發現一部黑色自小客車違停於巷口，遂上前查看，蔡男看到是員警靠近，面露忐忑且言談間語氣緊張、吞吐不清，眼尖的員警察覺有異，隨即目視在駕駛座下發現電子煙及煙彈。

蔡男見無從閃避，主動提供該煙彈予員警初驗，結果當場呈毒品陽性反應，確認為依托咪酯煙彈，後經蔡男同意採集唾液，檢測後亦呈現陽性反應，再依道路交通管理處罰條例告發，並移置保管車輛。全案訊後依毒品危害防制條例移送新北地檢署偵辦，並採集尿液送驗，追查公共危險罪刑責。

新北保安大隊呼籲，施用毒品殘害一生，毒駕上路更是全民公敵，駕駛人如毒駕經毒品唾液快篩檢測陽性者，處新臺幣3萬元以上12萬元以下罰鍰，並均「當場移置保管車輛」及「吊扣」駕照1年至2年；拒測者，處18萬元罰鍰，並當場移置保管車輛及「吊銷」駕照。

新北保大強調，毒品唾液快篩上路執法，警方將強化執法力道，全面打擊不法毒駕，新北市對「毒駕」絕對零容忍，絕不容許「毒駕」在新北市發生，以保障市民及用路人安全。

