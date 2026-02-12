BMW驚傳火災隱患！全球緊急召回16款車型 啟動馬達過熱恐「行駛中起火」
豪華車品牌BMW傳出大規模召回消息！德國總部近日證實，由於啟動馬達（Starter）存在瑕疵，恐導致車輛過熱甚至起火，預計全球將影響數十萬規模的車輛。BMW已發出警告，呼籲車主在引擎啟動後，千萬不要放任車輛在無人看管的情況下發動。
核心問題：電磁閥過度磨損 最慘恐致「行進間起火」
根據《路透社》報導，BMW在官方聲明中指出，本次受影響的車輛範圍涵蓋16款車型，這些車輛所搭載的啟動馬達生產區間介於2020年7月至2022年7月。
據汽車製造商稱，受影響的車型包括BMW 2系列轎跑車、3系列、4系列和5系列的多個版本、6系列Gran Turismo、7系列轎車以及 X4、X5、X6 和Z4。
調查發現，這批啟動馬達的「電磁閥」會隨時間產生過度磨損，進而引發故障。BMW警告，目前無法排除電磁閥發生短路的風險，「在極端情況下，啟動馬達可能會局部過熱，最糟糕的結果是導致車輛在行駛中發生火災。」
官方警告：遠端發動後「人別離開」！將主動通知換件
針對這項安全疑慮，BMW罕見地對車主發出提醒：「建議車主在啟動引擎後，尤其是使用『遠端引擎啟動』功能後，切勿在無人看管的情況下讓引擎持續運轉。」
BMW發言人表示，公司將主動聯繫受影響的車主，安排回廠免費更換故障的啟動馬達。此次召回起因於多起客戶投訴與車輛檢查，最終確定了馬達零件的潛在缺陷。
營運衝擊：今年二度大規模召回 官方稱「不影響獲利」
這並非BMW近期唯一一次大規模召回。2024年，BMW就曾因Continental（大陸集團）供應的煞車系統故障，在全球召回了150萬輛汽車，當時導致公司損失數億歐元並被迫下調年度展望。不過，對於本次啟動馬達的召回，BMW官方相對樂觀，發言人強調這次事件對公司整體獲利「幾乎沒有影響」。
