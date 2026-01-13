BoA不續約了！ 與SM娛樂結束25年合作 網感嘆：真的要見證一個時代的結束了

[FTNN新聞網]實習記者鄭巧薰／綜合報導

韓國資深歌手寶兒（BoA）昨（12）日宣布，正式結束與經紀公司SM娛樂長達25年合約，SM表示：「與寶兒在經長時間、深入的討論後，雙方已達成共識，確認合約於去年12月31日正式畫下句點。」突如其來地的消息，在娛樂圈投下一顆震撼彈，引起粉絲們熱烈討論。

SM在昨日發布的聲明中指出：「本公司與BoA經過長時間的深度討論，協商決定於12月31日結束長達 25 年的同行。」並感概表示：「盡管與我司的專屬合約已結束，但我們仍將衷心支持BoA在今後的全新活動與挑戰中盡情發揮自身實力，繼續綻放更加耀眼的光芒。」同時祝福寶兒未來也能夠順利。

回顧寶兒的演藝圈生涯，自2000年出道開始，年僅13歲的她在演藝圈超過25年的時間，作為在全亞洲開拓韓流的「海外進出標誌」與「亞洲之星」，深受全球樂迷喜愛，並成為引領 K-POP 熱潮的眾多後輩之榜樣。如今，宣布與SM不續約後，不少粉絲也感嘆：「真的要見證一個時代的結束了⋯」。

消息曝光後，寶兒也在個人社群上發文表示：「正因為毫無保留地付出與獲得，所以我毫無留戀地離開。感謝大家一起度過的這段時間，以後也會應援閃耀的SM娛樂公司。謝謝。」不少網友也在留言去送上祝福表示：「傳奇到哪都是傳奇 韓流初始人物」、「我們寶兒走花路吧！滿是荊棘我們也可以一起同行」、「祝福BoA」。

