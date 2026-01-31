BoA寶兒情斷25年SM娛樂！首曝近況曬5字心聲 網瘋猜下一步動向

記者陳宣如／綜合報導

南韓樂壇天后BoA（寶兒）在結束與SM娛樂長達25年的合作後，首度公開近況，透過社群平台向外界展現旅行中的生活片段。她於昨（30）日在Instagram發文寫道：「I'm doing good（我過得很好）」，並附上多張照片。畫面中，她身處自然景觀，也在餐廳內自拍，以一頭金色短髮亮相，搭配黑色針織帽及多款眼鏡，造型簡約卻充滿個性，照片一出便引起粉絲熱議。

BoA寶兒離開SM娛樂後首度公開近況，表示自己過得很好。（圖／翻攝自IG @boakwon）

BoA於2000年以專輯《ID; Peace B》正式出道，憑藉《NO.1》、《亞特蘭提斯少女》、《Only One》等多首經典作品，奠定她在韓流音樂界的天后地位。從練習生時期起，她便被SM娛樂視為海外發展的核心藝人，並成功打入日本市場，成為首位登上日本Oricon公信榜冠軍的韓國歌手，也被視為推動K-POP海外發展的重要代表人物。去年8月，她發行第11張正規專輯《Crazyer》，延續音樂活動，出道25年來持續活躍於舞台。

廣告 廣告

BoA寶兒在IG曬出旅遊照。（圖／翻攝自IG @boakwon）

關於合約問題，SM娛樂於去年12月宣布，經長時間討論，雙方同意自2025年12月31日起結束合作關係。BoA在公開聲明中表示：「既然彼此都全心付出，便能毫無留戀地離開。感謝一起度過的時光，今後也會持續支持繼續閃耀的SM娛樂，謝謝你們。」SM娛樂則高度肯定BoA對公司的貢獻與歷史地位，形容她是「開拓海外市場的標誌性存在」，並祝福她未來的新挑戰與人生幸福。至於 BoA 是否會加入新公司或成立個人公司，目前尚未公開消息，外界對她的未來動向仍持續關注。

韓國樂壇天后BoA寶兒確定不再續約SM娛樂，正式告別長達25年的合作關係。（圖／翻攝自IG @boakwon）

更多三立新聞網報導

韓SM娛樂進軍中國微博！達成「深度戰略合作」 SJ、aespa全列名單內

震撼彈！BoA寶兒確定不續約SM娛樂 告別25年老東家

被祖國召喚！張藝興才放鳥EXO見面會「確定不錄團綜」SM發聲了

EXO見面會前5小時突放鳥！張藝興自曝缺席原因 粉絲炸鍋：滾回中國啦！

