BoA拋震撼彈「已離開SM娛樂」 宣布結束25年合作關係

有「亞洲天后」封號的南韓女星BoA（寶兒）今（12）日突拋震撼彈，已結束與為南韓三大經紀公司之一的SM娛樂之間合作關係，官方聲明稿曝光引發粉絲們熱議。據悉，BoA從出道後一直是SM娛樂旗下藝人，甚至當上理事，如今出走也令外界更注意她未來動向。

綜合韓媒報導，SM娛樂今日發出聲明，與出道25年的女歌手BoA在2025年12月31日結束專屬合約關係。內容中提到，BoA自2000年以13歲年紀出道後，開拓亞洲市場之外，更奠定「亞洲天后」地位，並將K-POP推向全球，成為無數後輩藝人的榜樣。

SM娛樂表示，BoA在面對挑戰時始終全力以赴，以努力與熱情創造輝煌成就，對公司與大眾音樂產業都有深遠影響，也是公司成長歷程中重要的一部分。儘管合約終止，雙方緣分象徵著歷史意義不減。未來BoA將以新的方式展開活動，SM也祝福她持續散發光芒，並請粉絲與大眾繼續支持她的全新旅程。

BoA本人今日稍早也透過社群平台Instagram發聲，有感而發地說，一直以來毫無保留地付出與收穫，現在才能夠毫無留戀離開，「感謝一起創造的這段美好時光，未來我也會繼續為SM娛樂應援」。

SM娛樂聲明如下：

您好，這裡是SM娛樂。

首先，對一直以來關愛並支持藝人BoA的粉絲與大眾，致上由衷的感謝。

本公司在與BoA進行長時間、深入的討論後，決定在2025年12月31日結束彼此長達25年的專屬合約關係。

自BoA2000年以13歲年紀出道以來，在接下來的25年間，她不僅開拓了亞洲市場，更以「亞洲天后」之姿，引領K-POP 擴展至全球，成為眾多後輩藝人的標竿與目標。

儘管面臨各種挑戰與困難，BoA始終在自己的道路上全力以赴，憑藉她的努力與熱情，創造出耀眼的成績與無數紀錄。

不僅在大眾音樂市場留下深遠影響，也成為SM娛樂成長為韓國代表性娛樂公司、並孕育無數頂尖藝人的重要力量。她的一切活動與成就，對公司與粉絲而言，都是極具意義與感謝的歷史。

BoA與SM的緣分雖將在25年後告一段落，但這亦象徵著SM歷史的一部分。

雖然結束了與本公司的專屬合約，但BoA之後將以新的步伐繼續活動，並希望能夠像「亞洲天后」這個稱號一樣，持續帶來更璀璨的表現。

懇請大家今後也能一如既往，溫暖地支持與應援 BoA。

未來SM娛樂也會誠心為BoA的全新旅程加油。

謝謝。

