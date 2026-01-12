BoA震撼宣布離開SM娛樂！25年合作正式畫下句點
南韓樂壇的傳奇天后BoA（寶兒）於今（12）日正式宣布將與合作25年的經紀公司SM娛樂分道揚鑣。SM娛樂在當天發布聲明，確認雙方經過長時間的溝通後，決定在2025年12月31日正式結束專屬合約。
根據SM娛樂的聲明，BoA自2000年以13歲之齡出道，憑藉其努力和才華成為韓流文化的先驅，成功打開亞洲市場，並將K-POP推向全球，成為無數後輩藝人的標竿。聲明中提到，BoA在面對挑戰時始終全力以赴，創造了無數令人矚目的成績與紀錄，對公司和音樂產業都產生了深遠的影響。雖然結束合作，但SM娛樂表示，BoA的成就將永遠是公司歷史的一部分，並祝福她未來的發展。
BoA本人也在社群平台Instagram上發文，感性地回顧了過去25年的演藝生涯，表示自己全心全意投入，並收穫了許多美好回憶，如今能夠毫無遺憾地告別這段旅程。她感謝粉絲及SM娛樂的支持，並承諾未來將繼續以全新方式進行活動，同時不忘為SM娛樂加油。
這一消息隨即引發全球粉絲熱議，許多人感嘆BoA作為「亞洲天后」的輝煌成就以及她對K-POP產業的巨大貢獻。這一消息標誌著南韓樂壇的一個重要時代的結束，BoA的離開無疑將為她的演藝生涯開啟新的篇章。而作為K-POP的重要推動者之一，她的未來動向備受期待。
