Bolt乘客於台64線下車遭4車連撞 揭叫車平台與車隊管理之省思

日前一名溫姓男子在台64線遭4車連撞身亡，而溫姓男子為何會在半夜出現在64線車道上？是主動下車還是被動下車？前程大好的25歲青年，不幸遭4車撞擊而身亡，成為各界關心的烽火話題，不僅需要釐清下車原因與司機行為，當下以及未來還能如何強化車隊管理司機之責？並健全叫車平台的服務機制？讓乘客與司機都能獲得保障，是各叫車平台透過此次憾事，都在自我檢視的問題。

由於傳出是載著溫姓男子的多元計程車林姓司機，將其放在64線車道上導致溫姓男子遭撞，該名司機的說法與做法也受到外界嚴正檢視，林姓司機被依過失致死罪送辦，檢方調查後認爲牽涉遺棄致死罪，將交保金額從新台幣5萬元提高至20萬元。

該名司機是在叫車平台Bolt接下溫姓男子的叫車訂單，因此，外界也一併討論起叫車平台Bolt在此起事件中，是否也有責任？以及目前叫車平台的服務機制與整體配套上，是否有需要檢討和改善之處。

Bolt今（30）日表示，「已立刻停止肇事駕駛在Bolt平台上的接單資格，相關處置將待司法調查結果出爐。」

同時「由於本案已進入司法調查階段，相關調查機關正就車內當時的實際狀況進行釐清。Bolt 將全力配合調查，並提供平台所能掌握的相關資訊，包括行車紀錄等。事故相關人員及證據已於事發第一時間由警方掌握與保全。」

「而作為平台，Bolt 並未持有或掌控行車紀錄器影像，相關影像資料將由相關單位依法處理。基於對調查程序及所有相關當事人的尊重，現階段我們無法進一步對未釐清的事實細節發表評論。」

對於此憾事，多家叫車平台聽聞後皆對此事件表達哀痛，也對於叫車平台在此費類型事故中，居中還能如何協助或是改善機制感到頭痛，是加上乘客下車後主動通報安全的機制？還是司機回報客戶提前下車的事故回報？但兩者在此次事件中恐怕都未能發揮效用。

此次是Bolt碰到棘手又深感遺憾的乘客事故，反思之下，代表其他業者未來也可能碰到，甚至是更難釐清的狀況。

主因在於，「平台並未監控客戶下車的位置是否合理？也因此，Bolt並未在第一時間掌握到該名乘客在台64線車道上下車的狀況。」業界人士透露。

目前北市公運處針對司機所屬的車隊開罰，起因於林姓司機違規同時加入2個車隊，代表第2家車隊耐斯車隊未負查明之責，因而依《公路法》開罰9萬元，而重複加入車隊的狀況，其實在業界也相當常見，而叫車平台並無查驗機制。

