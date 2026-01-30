Bolt二度聲明「避談丟包」再掀眾怒！政大教授號召抵制

25日一名政大畢業的替代役男，酒後透過Bolt叫車平台派遣的多元計程車返家，途中遭丟包在台64線快速道路被4車輾斃身亡。(圖為Bolt示意圖) 圖：取自Bolt

[Newtalk新聞] 25日一名政大畢業的替代役男，酒後透過Bolt叫車平台派遣的多元計程車返家，途中遭丟包在台64線快速道路被4車輾斃身亡，事後Bolt回應「哀悼但不便說明」，讓政大法學院副教授劉宏恩怒批，當初車子是由平台方派的，卻講得事不關己，號召大家停用Bolt。對此，Bolt今(30)日二度發聲強調，未掌控行車紀錄器影像，但未提丟包，讓此聲明再度掀起網友熱議，直呼「根本謀殺」。

台64線丟包事件，導致25歲溫姓替代役男被輾斃。昨日Bolt發聲明指出，「哀悼但不便說明」掀起議論。政大法學院副教授劉宏恩怒批，政大畢業生是用Bolt叫的車，Bolt才進軍台灣市場4個月就發生這麼大的事，卻只發聲明表示「不便說明細節」，認為整個聲明「好像這件事跟Bolt沒有關係一樣，隨便講著一個路人甲也一樣可以講的話。簡直莫名其妙。」認為Bolt很不負責任，號召大家停用Bolt。

對此，Bolt今日二度發聲明回應，目前肇事駕駛已立刻停止於Bolt平台上的接單資格，相關處置將待司法調查結果出爐。由於本案已進入司法調查階段，相關調查機關正就車內當時的實際狀況進行釐清。Bolt將全力配合調查，並提供平台所能掌握的相關資訊，包括行程紀錄等。事故相關人員及證據已於事發第一時間由警方掌握與保全。作為平台，Bolt並未持有或掌控行車紀錄器影像，相關影像資料將由相關單位依法處理。

此聲明一出掀起熱議，由於隻字未提丟包，讓很多網友仍對Bolt的回應不滿意。有網友表示，「把人丟在內側車道，跟謀殺有什麼不同」、「誰會有任何正常理由把乘客丟在快速道路上啊？這根本沒有任何好護航的啊！」、「不管乘客有沒有喝醉，把乘客被丟包在快速道路本來就不可以，本來就是謀殺。」

台64線丟包事件，導致25歲溫姓替代役男被輾斃。昨日Bolt發聲明指出，「哀悼但不便說明」掀起議論。 圖：取自Bolt臉書

政大法學院副教授劉宏恩表示，Bolt很不負責任，號召大家停用Bolt。 圖：取自劉宏恩臉書

Bolt今(30)日二度發聲強調，未掌控行車紀錄器影像，但未提丟包，讓此聲明再度掀起網友熱議，直呼「根本謀殺」。 圖：取自Thread