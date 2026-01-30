Bolt司機丟包學霸害身亡 業者未盡管理之責遭北市府開罰3萬元



一名擁有頂大雙學士學位的25歲溫姓替代役男，25日凌晨搭乘多元計程車返家途中，遭46歲林姓司機丟包在新北市台64線快速道路，隨後遭4車輾過身亡。對此，台北市公共運輸處表示，經查車輛派林姓司機違法透過多個平台接單，由於Bolt並未善盡管理之責，將對其開罰新台幣3萬元。





25歲溫姓替代役男日前透過Bolt叫車平台搭乘多元計程車返家，卻因不明原因遭林姓司機丟包在台64線快速道路，隨後遭4車輾過，當場頭部破裂、全身骨折死亡。

Bolt事後發表聲明，強調對於事故發生感到哀痛與不捨，同時對家屬及親友致上最深切的哀悼，因本案已經進入刑事調查，後續也將全力配合，但現階段就不便進行詳細說明。不過不少網友對於Bolt的說法並不買單，認為Bolt既沒有道歉、也沒有說明當時狀況，根本企圖卸責。





對此，公運處則表示，林姓計程車駕駛的職業駕照與登記證都在效期內，但他在快速道路上臨時停車，並任意拒載乘客的行為，違反《道路交通管理處罰條例》，新北市警察局分別裁處3000元及600元罰鍰。





至於林姓司機車輛派遣狀況，公運處說明，經查，林姓司機接單平台是Bolt合作車隊，與車輛登錄監理系統車隊不同，也就是說林姓司機加入多個車隊、透過多個平台接單，違反《計程車客運服務業申請核准經營辦法》規定；且由於Bolt並未善盡計程車客運服務業管理之責，將對其開罰新台幣3萬元。（責任編輯：殷偵維）

