Bolt司機丟包役男害慘死 學者點出3問題：制度默許的漏洞

25歲溫姓替代役男25日凌晨在台64快速道路上被多元計程車司機丟包，遭多輛車輾過死亡。（本報資料照／Bolt提供）

一名替代役男日前遭Bolt平台的多元計程車丟包在台64線遭撞身亡，引發社會關注車隊、平台及制度關聯。逢甲大學文化與社會創新碩士學位學程特聘教授侯勝宗點出3大問題，包括平台不只是媒合者、車隊人員訓練等，並認為此案並非單一人的錯誤，而是制度漏洞所致，呼籲社會理性討論交通改革。

侯勝宗發文指出，此案不是誰的錯，而是制度漏洞，又一起叫車悲劇發生，很快聚焦在「司機有沒有錯」、「平台有沒有責任」、「誰該賠」、「誰該被停權」，但若只停在此，下次悲劇仍會再來。因為這不是單一個人問題，而是被制度默許的漏洞。

侯勝宗分析，平台不只是媒合者，現在的叫車平台決定誰能上線、誰能接單、怎麼派單、怎麼結單、怎麼停權，它們不是路邊的電話號碼，而是實際掌握運輸行為的系統設計者，若平台可用演算法提高效率，卻不能用系統降低風險，那麼「我只是媒合」這句話，就只是責任外包。

侯指出，尤其在夜間、酒後、弱勢乘客、快速道路上下車這些高風險情境，平台如果只用「GPS到點=行程結束」，卻沒有任何「乘客是否安全下車」的確認機制，那麼這個風險，遲早會爆，平台該負的，不是情緒性的道德責任，而是制度性的營運責任，如誰可以上線？哪些情境要強化安全流程？異常發生時，系統能不能即時介入？出事後，資料是否完整、責任是否可追？

侯勝宗也提到，平台負責系統，但車隊與車行負責的是「人」，招募、訓練、督導、文化，這些都不可能完全交給平台，若一個司機不知道夜間下車該注意什麼、不知道酒後乘客不能隨便丟包、不知道遇到異常狀況該回報、該停車、該陪同，那不是一個人的問題，而是整個組織沒有把風險當成日常管理。

侯說，車隊應該負擔的，是現場管理責任，包括高風險情境的教育訓練與演練、行程結束流程的抽查、申訴與事故的內部檢討與再訓練，出事時不失聯不切割的支援責任，否則「有車隊」只剩下名義。

侯勝宗提出，問題是主管單位有要求嗎？車隊有執行嗎？更可悲的是，車行的角色早就被虛位化、失能化了，事實是現行空有制度，卻無人執行。

侯勝宗舉例，在英國、新加坡、澳洲、美國多個城市，政府早就不再接受「平台只是媒合」的說法，他們把平台納入運輸服務提供者或預約服務業者的監理範圍，要求安全治理、事故通報、資料保存、背景查核、保險責任，重點不是懲罰，而是「你既然能影響這趟行程，就必須為這趟行程的安全負責」。

侯勝宗強調，現在最需要的做的事，不是更多的獵巫，而是3件很務實的事，包括把平台納入運輸安全監理，不是管價格，而是管安全流程、資料義務與事故回報；還有把「安全下車」變成系統預設，而不是良心選項，高風險情境要有更強的確認與關懷機制；並讓車隊成為安全文化的守門員，而不是只會派車的中介人，其中司機素質把關與持續教育訓練，才是根本之道。

侯勝宗說，這起事件很痛，但若只停在「誰錯了」，而不去問「為什麼這個錯誤會這麼容易發生」，那麼下一次，只是換一個人、換一條路、換一個家庭。平台帶來效率沒有錯，但效率不能用犧牲安全來交換。真正成熟的社會，不是沒有事故，而是每一次事故，都能逼制度往前走一步。

