Bolt司機丟包替代役男害輾斃 加保至20萬再遭限制出境、電子監控

多元計程車Bolt林姓司機，上月25日凌晨將乘客25歲溫姓替代役男丟包，導致溫男遭4車輾斃，新北地檢署原依過失致死罪諭知林男5萬元交保，後續案件改以重大刑案偵辦，林男又自述寒假要帶家人出國，保金提高為20萬元；據了解，檢方為釐清案情，昨天（2日）三度傳喚林男到案，訊後改為限制出境、出海並施以電子監控。

檢警初步調查，事發當天溫男酒後自台北市文山區上車，搭車12分鐘內全程沒說話，約凌晨2時14分車內傳出撞擊聲響，接著林姓司機告誡「先生請不要踢我椅背跟車門」，接著情緒失控怒罵並要溫男下車，約2時19分將人丟包高架道路上，林男雖在1分鐘後報案，但警方到場時，溫男已被4車追撞輾斃。

林姓司機一開始向警方供稱，溫姓替代役男在行駛過程狂踢車門及椅背，雙方發生口角，男子要求下車，他照辦放人，與行車紀錄器音檔明顯不符，讓溫男家屬痛批林男為了脫罪捏造事實、抹黑死者，令人無法接受。

新北市警察局已依違反《道路交通管理處罰條例》裁處林姓司機3千元、6百元罰鍰；Bolt台灣總經理曾憲竑表示，平台在第一時間得知事件後，已立即聯繫司機並對其停權處理，目前案件已進入警方與刑事調查階段，無法透露更多細節。

