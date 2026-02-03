Bolt司機丟包涉遺棄致死 檢再傳喚加限制出境、科技監控

25歲溫姓替代役男被Bolt司機丟包台64線，慘遭4車輾斃。後續林姓司機被依過失致死罪、遺棄致死罪等罪嫌偵辦，並諭知20萬元交保，但因說詞疑點重重，檢警不排除對他測謊，昨（2）日第3度傳喚，訊問後再增加強制處分，裁定他限制出境出海，實施科技監控。

1月25號凌晨2點7分，溫姓男子從台北市文山區叫車，卻在經過台64線1公里處中和段時，被林姓司機趕下車，雖然司機把車開走約1分鐘後就打電話報警，但為時已晚，員警到場發現溫男倒臥在內側車道，慘遭4車輾過身亡。

警方將林姓司機和4車駕駛依過失致死罪嫌送辦，檢方複訊後，原本諭知林姓司機5萬元交保，但後續再度傳喚他到案說明，認定可能構成遺棄致死，改列重大刑案，加保金15萬；2號檢方再次開庭，認為林姓司機有逃亡之虞，將他限制出境、出海，並實施電子監控。

林姓司機經歷也被起底，過去曾在中國工作，後來因新冠疫情返台，考取執照後轉行當起多元計程車司機，傳出他原本計畫寒假帶小孩出國玩，現在被限制出境恐泡湯。

而林姓司機所涉的遺棄致死罪，依法規可處無期徒刑或7年以上有期徒刑，案可能適用國民法官審理。

※未經判決確定者，應推定為無罪

新北／黃于臻、林昭賢 責任編輯／洪季謙

