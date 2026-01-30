Bolt司機丟包酒醉役男致死 工會轟無良企業逃避責任

25歲溫姓替代役男因酒後乘車糾紛，被多元計程車司機丟包於快速道路內側車道，慘遭4輛車接連輾過，當場頭顱破裂死亡。（記者翻攝）

一名替代役男25日酒後搭乘Bolt平台派遣的多元計程車，遭丟包在台64線遭4車輾斃。平台稱，該駕駛已停權，相關細節不便多說明，後續處置視調查結果處理。台灣數位平台預約接送從業人員工會理事長李威爾怒批，平台發言根本是無良企業逃避責任，受害家屬要的是真相和後續賠償的保障。

Bolt台灣總經理曾憲竑表示，第一時間知道該事件後，已立即連絡司機並對其停權處理，該案已進入警方和刑事調查，後續進一步處置將視調查結果處理。至於司機加入平台多久以及表現、司機說明等，曾憲竑說，因該案警方已介入調查，相關細節不便多說明。

李威爾直言，Bolt系統就是個只管賺錢不負責任的公司，對於受害者家屬要的是系統停權司機嗎？受害家屬要的是真相，受害家屬要的是後續賠償的保障。

李威爾說，丟包司機在此案上有錯誤，但Bolt系統對司機只有一個停權動作，停權是避免司機短時間再接案上路，但除了停權外，派遣的系統對於協助司機面對後續的責任與賠償就是跟所有案件一樣，停權後就完全沒有責任。

李威爾指出，派遣系統取代了現行計程車隊的管理權責，廣告也是系統，派單媒合也是系統，收錢也是系統，每單收取司機高昂的抽成費用，Bolt抽20％、Uber抽25％，司機自己負擔強制險、乘客險、第三人責任險、靠行費、貸款費用、維修費用，所有事件發生，收取高額費用的這些系統永遠只做停權司機的推卸後續責任的動作，停權了，這個司機已經不在系統了，跟系統沒有關係了。

李威爾呼籲交通部長陳世凱，應立即處理計程車產業中，系統業者與車隊業者合作的權利與義務關係，不要再讓這些無良的業者利用現在的法規漏洞逃避該負責的教育與賠償責任。

