Bolt司機擋垃圾車動手還嗆：關我X事 Bolt：了解中

Bolt叫車平台的司機，上個月25日才因為涉嫌丟包害命，引發爭議，沒想到這個月七號又有其他司機鬧出糾紛！7日晚上在基隆市新豐街，一輛Bolt多元計程車與垃圾車在巷弄內「狹路相逢」，沒想到司機不但不願禮讓，面對居民勸說，竟當眾下車嗆聲還動手掀飛對方的帽子，雙方爆發激烈口角，最後逼得垃圾車只能被迫倒車繞路。駕駛囂張的行為引發熱議，叫車平台Bolt則低調表示還在了解情況。

一輛Bolt多元計程車停在巷弄內，前方的垃圾車已經靠邊停讓出空間，但計程車卻一動也不動，就這樣卡在路中間，眼看倒垃圾的時間被耽誤，民眾上前勸說，想請運將稍微倒車讓個路，沒想到竟遭對方反嗆，運將下車後火氣很大，直接跟倒垃圾的民眾爆發激烈口角，你打我啊自私自利的人幫個忙倒一下啦，不要這樣喔。

居民們見狀趕緊上前勸架，沒想到兩人才分開一下子，又在車子旁邊吵了起來，司機甚至還動手把對方的帽子掀飛，險些爆發肢體衝突，倒垃圾民眾說：「他還兇人家然後罵一些很難聽的話，他說倒垃圾是你們家的事啦，後來垃圾車沒辦法就從右邊那個巷子，就繞繞繞一圈過來。」目擊民眾說：「垃圾車司機已經讓得很邊了他居然過不了，我就覺得齁他那個駕照不知道怎麼考的，應該是用雞腿換的吧。」

事情發生在7日晚上8點多，基隆市新豐街，影片曝光後引發眾怒，運將囂張的態度不僅遭到撻伐，也讓叫車平台Bolt的品牌形象再度受挫，來自歐洲的叫車平台Bolt，去年9月正式登陸台灣，沒想到才短短4個月，就發生司機在台64線，涉嫌丟包害命的重大刑案，爭議還沒平息，不到一個月，又有司機擋住垃圾車怒嗆民眾。

基隆市新富里里長莊紫濠說：「這個是私人土地警察也不能開單。」這個是私人土地警察也不能開單，基隆市警察局第二分局第五組組長劉逸群說：「多元計程車與民眾發生糾紛部分，目前警方未接獲相關人員報案。」

雖然受限於私人土地，警方無法依法開罰，但運將擋車還口出惡言觀感不佳，對此Bolt平台僅低調表示還在了解情況，只是剛進入台灣市場就爭議連環爆，也讓平台內部管理引發討論。

