Bolt司機「丟包」釀悲劇！平台抽成20%竟無責任 他批：不要只管賺錢

新北市台64線快速道路西向25日凌晨發生死亡車禍。一名25歲、政大畢業、現於鐵路警察局服替代役的溫姓男子，搭乘多元計程車返家途中，遭46歲林姓司機「丟包」下車，隨後慘遭4輛車輾過身亡。事故發生後，該計程車隸屬的多元計程車平台Bolt對外致歉，表示將全力配合相關機關調查。然而，台灣數位平台預約接送從業人員理事長李威爾批評，Bolt的說法只是無良企業逃避責任的表現。

Bolt台灣總經理曾憲竑表示，Bolt在第一時間得知事件後，已立即聯絡該名司機並對其停權，案件已進入警方與刑事調查，後續處理將依調查結果而定。對於司機的入職時間、表現及個人說明，曾憲竑表示，由於案件仍在調查中，相關細節不便公開。

李威爾指出，Bolt系統的處理方式無法滿足受害者家屬的需求。他表示，「對於受害者家屬而言，停權司機並非最重要，他們需要的是事件真相，以及後續賠償保障。」他強調，雖然司機在事件中存在錯誤，但Bolt平台對司機的處理僅限於停權，除此之外，派遣CASE的系統平台不會協助司機面對後續責任或賠償問題。

李威爾進一步指出，平台系統取代了傳統計程車車隊的管理職責，包括廣告、派單、收費等均由系統操作，並對司機收取高額抽成（Bolt 20%、Uber 25%）。然而，司機仍需自行負擔強制險、乘客險、第三人責任險、靠行費、貸款及維修費用，而平台在事故發生後僅停權司機，即完成其責任推卸。

李威爾呼籲交通部長陳世凱，應立即檢視計程車產業中系統業者與車隊業者的權利與義務關係，不應讓平台業者利用現行法規漏洞，逃避應負的教育與賠償責任。





李威爾聲明稿。（圖／台灣數位平台預約接送從業人員協會）





