Bolt多元計程車「台64線」丟包案 交通部：車隊須負管理責任「最重可停業」

政大雙學位畢業的溫姓替代役男25日凌晨搭乘「Bolt叫車平台」派遣、陳姓司機駕駛多元計程車返回住處，溫男竟在台64快速道路遭陳男丟包，隨後遭4車輾斃，全案已被檢方列為刑案偵辦。對於各界關注Bolt的責任，交通部今（30日）指出，與平台合作的計程車車隊須負駕駛管理責任，公路主管機關得依其情節，予以糾正並限期改善、限期停止其繼續受委託6個月至1年或廢止其營業執照。

交通部說明，現行多數叫車平台皆是與計程車車隊合作營運，平台提供資訊媒合服務，實際駕駛行為仍要回歸車隊管理體系，由車隊負起相關駕駛管理責任，且相關法規明文規定，車隊提送各公路主管機關之營業計畫書須包含派遣系統、營業方式、建立服務品牌計畫等，並有維持服務品質、提供專業訓練、解決消費爭議之責，主管機關得依核定內容對車隊及其採用的平台系統進行營運監督，並定期辦理評鑑。

至於叫車平台未納入運輸業管理是否形成制度漏洞？交通部回應，叫車平台的責任須視其與車隊的合作關係與契約內容而定，若僅提供資訊派遣服務，卻將運輸責任加諸於平台未必周延，但若車隊將駕駛訓練、品質管理或人事管理等實質管理事項委託給叫車平台，契約關係即相當明確，平台責任「跑不掉」，須負連帶責任。實務上，確實已有部分小型車隊將人事與管理業務委由叫車平台處理，相關責任須依個案合約釐清。

交通部強調，若計程車業者或車隊違反規定，依公路法第77條第3項，可處3萬元以上、9萬元以下罰鍰，並得依情節要求限期改善、停止受委託業務，甚至廢止營業執照。交通部並提醒，依公路法規定，計程車客運業者均須依法投保強制汽車責任保險、旅客責任保險及第三人責任保險，未依規定投保者，可處3000元以上、3萬元以下罰鍰。

