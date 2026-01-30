Bolt是否涉疏失？交通部：視與車隊合作關係認定

（中央社記者黃巧雯台北30日電）溫姓男子遭多元計程車司機丟包在台64線快速道路後被輾斃，交通部今天表示，車隊應負管理責任；至於叫車平台Bolt是否有疏失責任，交通部說，須視與車隊合作關係個案認定。

溫姓替代役男25日凌晨透過Bolt搭多元計程車，遭林姓司機留在台64線快速道路高架路段，溫姓男子之後被後方4輛車輾斃，警方將林姓司機及輾斃溫姓男子的4名駕駛依涉過失致死罪送辦。

Bolt稍早發聲明指出，確認相關行程發生在Bolt平台，已立刻停止肇事駕駛在平台接單資格，相關處置待司法調查結果出爐。

廣告 廣告

台灣數位平台預約接送從業人員產業工會理事長李威爾透過新聞稿表示，Bolt只管賺錢、不負責任，受害者家屬要真相與後續賠償保障。交通部應立即處理計程車產業中系統業者與車隊業者合作的權利與義務關係，不要再讓這些業者利用法規漏洞，逃避該有的教育與賠償責任。

交通部透過文字回應，目前多數平台已同時經營車隊業務，部分平台與車隊合作協助資訊派遣媒合服務，商業登記為資訊服務業；車隊無論是自有平台或合作其他平台，都須負管理責任。

至於叫車平台是否有疏失責任，交通部說，須視與車隊合作關係個案認定，如果有受車隊委託相關管理工作，可能有連帶責任問題。

交通部表示，依計程車客運服務業申請核准經營辦法規定，有提送各公路主管機關營業計畫書須包含派遣系統、營業方式、建立服務品牌計畫等，並有維持服務品質、提供專業訓練與解決消費爭議責任。

交通部表示，各公路主管機關得依相關法規及核定業者營業計畫書內容對車隊業者（含所採用平台系統）進行營運監督管理，另各公路主管機關也會定期評鑑計程車隊業者；現行主管機關，在直轄市為地方政府，非直轄市為交通部公路局。

至於各叫車平台車輛衍生消費爭議，交通部說，視合作車隊，都可由所督管的公路主管機關督管，如果違反規定，可依公路法處新台幣3萬元以上9萬元以下罰鍰，公路主管機關得依情節，要求糾正並限期改善、限期停止繼續受委託6個月到1年或廢止營業執照。

如果駕駛丟包乘客，交通部表示，根據道路交通管理處罰條例規定，計程車駕駛人任意拒載乘客或故意繞道行駛，可處600元以上1200元以下罰鍰；乘客如果遇非法拒載或繞路，可記下車號、司機姓名及時間地點，向交通單位申訴。

此外，交通部說，依公路法規定，計程車客運業都應投保旅客責任保險、第三人責任保險，未依規定投保者處3000元以上3萬元以下罰鍰。（編輯：李明宗）1150130