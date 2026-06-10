Bolt疾呼「放開司機」！ 盼多平台、多車隊合作解局

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Bolt台灣區總經理曾憲竑先前對外說明問卷內容與市場現況。

台灣叫車平台競爭激烈，偏偏司機人數成長緩慢，交通運輸最繁忙的北北基桃更是兵家必爭之地，而去（2025）年9月才登台搶客、搶司機的Bolt更是有感，要拓增車隊與司機人數著實不易。近日Bolt台灣區總經理曾憲竑便引述調查數據指出，近9成台灣多元計程車駕駛支持鬆綁法規，盼開放多平台、多車隊合作 提升收入與工作彈性，今（10）日則是再重申叫車平台是台灣駕駛重要收入來源。

上（5）月底，曾憲竑對外說明由Bolt發起、委託台灣趨勢研究(股)公司進行的問卷回收調查結果，他指出，台灣多元計程車駕駛高度重視工作彈性，數位叫車平台收入亦已成為許多家庭的重要經濟來源。

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曾憲竑根據調查內容指出，近9成駕駛支持鬆綁現行制度，期盼未來可同時加入多個車隊或平台，以提升接單彈性與收入穩定度。同時有9成的受訪者認為現行「單一車隊」制度限制駕駛僅能使用單一平台並不公平。

且叫車平台工作已成為許多駕駛穩定且重要的收入來源，Bolt分析，調查對象中71.6%者認為叫車平台工作有助提升家庭經濟穩定性。

調查中，近半數（47.2%）受訪者更表示目前為全職駕駛，在每月收入方面，叫車平台工作帶來具實質性的收入貢獻，每月收入超過5萬者佔比約 17.2%，每月扣除成本後收入在3.5萬至5萬者約占25%、每月收入為2萬至 3.5萬者的比例則為23.6%。

由Bolt所委託的調查於今年3月至4月間進行，共訪問500位與數位叫車平台合作的台灣駕駛，針對駕駛收入結構、工作型態與平台工作經驗進行分析。

外界認為，此次調查樣本數偏少，能否全面推論至市場現況與大多數司機想法的確尚待商榷，不過這倒是反映出了Bolt想要表達給政府機關與市場的心聲與立場，希望能鬆綁、有助於市場活絡並有利於司機生計。

對於Bolt疾呼，現行「單一車隊」制度限制駕駛僅能使用單一平台並不公平，其他業者則是表示，樂見法規鬆綁，但目前Bolt的營運癥結點也與目前的的合作車隊很有限有直接關係，先前曾憲竑則是表示目前與Bolt合作車輛破千台。

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