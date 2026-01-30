Bolt運將丟包害政大資優生遭輾碎頭顱 寒假竟要「帶小孩出國玩」...檢下令提高交保金至20萬

溫男被丟包後一分鐘就遭後方4車輾斃。翻攝畫面

政大25歲溫姓替代役男25日凌晨搭乘Bolt多元計程車返家，僅因酒後疑似踢撞椅背，竟遭46歲林姓司機在台64快速道路強行丟包。溫男孤身受困車流，隨即遭後方4輛車連續輾過，當場頭顱破裂慘死。林男原本以5萬交保，全案改列重大刑案後重開偵查庭，林男提出「寒假要帶小孩出國」，檢方因此將保釋金從5萬元再加碼，提高至20萬元，未限制出境出海，目前林男已完成交保。

檢警調查，溫姓役男自北市文山區上車後的12分鐘內全程沉默，直到凌晨2點14分車內傳出撞擊聲，林姓司機出言告誡，「先生請不要踢我椅背跟車門」，2分鐘後情緒失控，怒罵髒話要溫男下車，將其遺棄在高架道路。

儘管林男事後約1分鐘就因良心不安報警，但仍挽回不了悲劇，溫男遭後方4車追撞輾斃。檢警認為全案疑點重重，將此案升格為「重大刑案」偵辦。昨日偵查庭中，林男自述已有出國計畫，檢方審酌後提高保釋金至20萬，目前已交保獲釋。

針對林姓司機是否有帶小孩出國玩的計畫，新北地檢署未予證實，僅強調提高保金是因為「檢察官斟酌案情後認為有其必要性」。



