Bolt：肇事駕駛停止接單 事故人員證據由警方掌握保全

（中央社記者鍾榮峰台北30日電）林姓計程車司機日前在台64線丟包乘客致死，傳出林姓司機是加入Bolt叫車平台的駕駛。Bolt今天下午發出聲明指出，確認相關行程發生在Bolt平台，已立刻停止肇事駕駛在平台接單資格，相關處置待司法調查結果出爐。

Bolt指出，事故相關人員及證據，已於事發第一時間由警方掌握與保全。作為平台，Bolt並未持有或掌控行車紀錄器影像，相關影像資料將由相關單位依法處理。基於對調查程序及所有相關當事人的尊重，Bolt表示，現階段無法進一步對未釐清的事實細節發表評論。

林姓計程車司機在台64線丟包乘客，導致乘客遭輾斃。Bolt下午透過最新聲明指出，對於1月25日發生於台64線快速道路造成年輕生命不幸逝去的事故，Bolt深感哀痛與遺憾。

Bolt表示，在這段極為艱難的時刻，誠心向逝者家屬與親友致上最深切的哀悼與誠摯的慰問。

Bolt確認相關行程發生在Bolt平台，指出從知悉事件後，Bolt即與合作車隊夥伴及相關主管機關保持聯繫，並全力配合提供必要資訊與協助，以支持相關單位釐清事件經過。

對於駕駛處置，Bolt證實，目前已立刻停止肇事駕駛在Bolt平台上的接單資格，相關處置將待司法調查結果出爐。

Bolt說明，相關案件已進入司法調查階段，調查機關正就車內當時的實際狀況進行釐清，Bolt將全力配合調查，並提供平台所能掌握的相關資訊，包括行程紀錄等。

Bolt指出，道路安全始終是Bolt最重視的核心原則，任何涉及生命安全的事件，皆以最高標準嚴肅看待。Bolt未來也將持續全力配合相關單位，並依調查結果進行內部檢視與後續處理。（編輯：張良知）1150130