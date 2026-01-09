「BookAI」登陸美國CES搶攻全球知識經濟

▲「BookAI」於CES現場展示針對各國市場打造專屬內容，實現精準的全球在地化經營。

【記者 廖美雅／綜合 報導】年度科技盛會CES 2026盛大開展，在國科會TTA（Taiwan Tech Arena）領軍的 57家台灣新創中，「BookAI」成為全場少數聚焦「軟體與知識經濟」的亮點。BookAI於美國現場展示獨家AI技術，讓原本看不懂中文的美國參觀者，僅需透過平板，就能在3分鐘內「讀懂」台灣的繁體中文書籍，成功向國際證明語言不再是知識傳播的障礙。

▲國科會TTA領軍的57家台灣新創前往美國CES。

今年TTA以「Daily TAIWAN」為主題，強調將台灣科技融入日常。「BookAI」 則將此概念推向極致，解決了人類最日常、卻也最困難的跨越語言閱讀。

「過去，一本台灣好書要賣到美國，光是翻譯授權就要等上一兩年。」BookAI 創辦人謝昆霖在拉斯維加斯現場表示：「這次我們來到美國CES，就是要展示 BookAI 如何用AI打破這道高牆。透過Miva智慧閱讀，美國讀者可以直接用英文向中文書提問，AI會即時消化書籍內容並用英文回答。這不只是翻譯，而是讓外國人能直接與作者的思想對話。

現場展區吸引了眾多歐美科技媒體與產業人士駐足。美國投資者驚訝表示這比傳統翻譯書更直覺！我能直接問這本書關於亞洲市場趨勢的觀點，它立刻就給我精準的答案，完全沒有語言隔閡。

「BookAI 」此行更肩負著協助台灣出版產業「數位出海」的任務。BookAI讓台灣的出版社與創作者，能將手中的繁體中文內容，瞬間轉化為全球可閱讀的智慧資產。無時差輸出：創作者不需要等待翻譯，即可將作品推向英語市場。精準的全球分眾策略：能針對不同國家與地區的市場偏好，彈性設定專屬的書籍清單與推廣主題（例如：針對美國與日本市場提供不同的內容組合），實現真正的全球在地化經營。

CES主辦單位指出，今年的趨勢在於AI如何具體落地並產生商業價值。「BookAI」 向全球展示了如何協助企業建立「品牌專屬 AI 知識庫」。這證明了台灣新創不只有硬體製造優勢，在知識處理與AI應用服務上，同樣具備角逐世界盃的實力。此次 BookAI 隨 TTA 征戰美國，不僅讓世界看見台灣的技術，更讓世界「讀懂」台灣的知識與文化。（照片／記者廖美雅翻攝）