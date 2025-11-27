BOSS看了都絕望！《柏德之門 3》玩家發現「兒童隊友」能無視回合、無法被攻擊，根本官方外掛

雖然《柏德之門3》（Baldur's Gate 3）發售已經 2 年多，但腦中充滿創意的玩家社群，仍然在持續想出各種讓人意想不到的玩法。知名遊戲 YouTuber Morgana Evelyn 最近發現了一個十分有趣的遊戲漏洞，能夠讓遊戲中的兒童 NPC 成為隊伍中最恐怖的戰力，強悍到連敵人造成傷害的一絲機會都沒有，簡單來說就是「無敵」。

因為法規而誕生出的無敵隊友。（圖源：Baldur's Gate 3）

Evelyn 把這個在《柏德之門3》的發現被戲稱為「無敵童工」，因為這些兒童角色在戰鬥中不只擁有不死之身，甚至能完全無視遊戲規則，成為比任何傳奇裝備都還要強大的「召喚物」。由於魷魚遊戲中兒童是無法成為玩家的隊友，因此玩家需要準備一名擁有「變形術」和「支配野獸」法術的 7 級夥伴。接著對著一名兒童 NPC 施展變形術將對方變成動物，接著施放支配野獸進行控制。隨後，玩家需帶著該名夥伴回到營地並將其暫時解散，等待法術專注效果結束後再重新招募入隊。經過存檔和重新讀取遊戲後，該名兒童就會永久成為跟隨角色的隊友，並能是能夠被帶上戰場的。

當然這是一個 Bug，而所謂的無敵，其核心是遊戲為了符合德國等國家的嚴格分級法規，設定了兒童角色無法受到任何傷害。這導致這些「兒童隊友」在戰鬥中完全沒有生命值條，敵人根本沒有辦法鎖定他們攻擊，甚至因為系統判定他們不在戰鬥狀態，讓這些「兒童隊友」不受回合制先後攻擊順序的限制，能作為無法被摧毀的盾牌阻擋敵人，或是在不消耗回合數的情況下進行攻擊，成為遊戲中真正無解的存在。

作為一名資深玩家就會知道，不只是《柏德之門3》，像是《上古卷軸》、《異塵餘生》等知名 RPG 遊戲，就因為相同的法規限制，導致即便是虛擬世界的遊戲中，只要是未成年的「兒童 NPC」就是絕對無敵的存在，玩家無法使用任何手段讓他們的血量歸 0。甚至某些遊戲為了避免麻煩，乾脆直接刪除了兒童的存在，導致整個世界中只有成年人活著。