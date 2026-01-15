BOSS魔王級擂台較勁 10張百萬信用卡爭霸主

在銀行信用卡「集中化」策略下，發行量超過百萬張的「BOSS魔王級」卡越來越多。目前國內已有10張信用卡進入「百萬卡俱樂部」，其中國泰世華CUBE卡超過600萬張最多，中國信託LINE Pay卡以近600萬張居次，台新銀行啟動信用卡整合計畫後，Richart卡總量逼近300萬張躍升第3名。此外，中國信託uniopen聯名卡發行不到半年就逼近百萬張，有望成為第11張「百萬等級信用卡」。

國泰世華在2021年下半年展開信用卡整合計畫，陸續停止發行卡量較少、結束聯名卡等作為，集中全力強打APP自選權益的「CUBE卡」，卡友每天都能更換權益方案，獲得2%~3.3%小樹點。總發行量至今已經突破600萬張，榮登全國發卡量冠軍的信用卡。

中國信託LINE Pay卡為首張與LINE合作的卡片，不僅提供多款卡哇伊的卡面，上市初期更找來韓星宋仲基、朴寶劍來台宣傳，加上祭出高回饋，一瞬間爆紅。目前國內外消費分別贈1%、2.8% LINE POINTS，指定優惠通路回饋率更達16%。累積發卡數將近600萬張，其中信用卡與簽帳金融卡占比各半，等於信用卡發行約有300萬張。

台新銀行去(2025)年也著手進行信用卡整合，將太陽/玫瑰卡、@GOGO卡、FlyGo卡……等招牌信用卡，全數集中改為「自由選」方案的「Richart信用卡」。持卡人經由Richart Life APP可天天切換權益，在指定通路回饋2%~3.8%台新Point。總計發卡量近300萬張，「百萬卡俱樂部」中排名第3。

台北富邦一口氣有3張信用卡進榜，分別是發行量約260萬張的costco聯名卡、約200萬張的富邦J卡，以及約150萬張的momo卡。有「批貨神卡」稱號的costco聯名卡，主打costco店內交易最高送2%好多金，搭配黑卡會員方案回饋率上看5%。而「J卡」與「momo卡」分別鎖定日韓泰旅遊與網購需求，最高給6%、7%好康，這3張卡強力支撐台北富邦的市場地位。

玉山銀行去年痛失發行超過140萬張的家樂福聯名卡後，以全新的權益自選卡「Unicard」接班，並陸續整合其他停發的聯名卡，成為玉山銀行委以重任的BOSS卡，最高放送4.5% e point，發行數量衝破140萬張。台新新光三越聯名卡、中國信託中油聯名卡則是上市多年的「老牌」明星卡，發行量各約120萬張，是百貨常客、開車族的「省錢神卡」。

星展銀行接手花旗在台消金業務後，自2023年起為客戶更換信用卡，原花旗現金回饋卡、現金回饋PLUS卡均轉換為「星展eco永續卡」，促使卡量大幅攀升至百萬張。中國信託與統一集團於去年8月合作上市「uniopen聯名卡」，在統一集團旗下逾30個品牌消費，最高入手11% OPENPOINT點數，被稱為「最大咖」聯名卡。發卡量正朝向百萬大關衝刺，預計近期內就能成為第11張「百萬信用卡」。

2026年發行量超過百萬信用卡權益，如下表：

