《誰想當老大》影評：黑道動作喜劇電影的韓式炸醬麵口味

《誰想當老大》(采昌提供)

【文 / 雀雀】台灣觀眾愛看動作喜劇片來自於早期成龍電影在華語圈的洗禮，如今榮光褪去，但韓國人可沒有忘記。《誰想當老大》以一強勢黑道喜劇片生猛氣場來勢洶洶，在一群黑道大哥面臨上位之際的「接班人戰爭」噴飯情節中，邊打邊搞笑，竟就把韓國角頭電影拍成歡樂無法擋的《麻辣女王》……不，是《麻辣角頭》。

《誰想當老大》描述幾個「從基層做起」、來自各行各業的黑道小弟，跟著大哥開疆闢土，慢慢戰出一番天地。在他們成為知名黑道成員的多年後，老大凋零，急需推出新老大上任的過程中，人生卻出現變數──有肩膀當老大的那幾個（趙宇鎮、鄭敬淏）都不想接班、積極讓賢！

趙宇鎮和鄭敬淏在全片有吃重演出：一個是渴望打造連鎖餐館的老闆、另一個則是迷上國標舞的舞癡，兩人雖賣命多年卻無心爭奪王位，新夢想是金盆洗手急流勇退。看著兩個不想當大哥的大哥推辭董座過程、灑落一地「清流」喜感，為黑社會電影帶來超強衝突氛圍，戲劇性和娛樂力也被推升到最高！趙宇鎮頂著一臉怕老婆老實廚師臉神模樣本就討喜，戴上工人手套幹架的氣勢也打造出堅強人設；鄭敬淏一甩《機智醫生生活》的醫師與《浪漫速成班》的名師職位，轉行去當黑道還蹲苦牢，傲嬌感卻絲毫不減，依然是觀眾和少時秀英最喜歡的強大且陰柔調調，不但融入韓國角頭世界無違和、還激盪出全新喜劇火花，為陽盛陰衰的類型劇做出完美調劑。

反觀《誰想當老大》裡真正認真想建功的朴智煥、李奎炯，一個是能力不足的資深黑道「板虎」、一個是臥底尋求建功機會的警察 aka 中餐廳外送員「泰奎」，兩人表現得異常熱衷，滿滿的上進心卻被視為攪和進來亂的荒唐丑角，為電影也貢獻出不少爆笑場面，功勞苦勞兼具。

李奎炯可謂「狀況外MVP」，片中直男式思維與極度冒失的橫衝直撞行為模式，連大哥看了也都搖頭扶額幫 cover，根本整部電影的文戲高潮！《誰想當老大》因為有他，簡直是把黑道團體生活拍成了一個主題樂園式鬧劇，再加上一碗不時出現在片中的韓式炸醬麵，為戲調劑出一場 99分鐘「韓國角頭世界到此一遊」的歡樂觀影旅程。

既然是黑道之間爭權奪利的故事，電影中少不了一場又一場的動作戲，且越到最後，打得越是熱鬧。韓國動作片與過往華語武打片相比，氣勢開滿而鏡頭較碎，非常吃運鏡與剪接功力。但透過視覺與情節上的給予，仍然可為觀眾創造出情緒與體感豐盛的觀影體驗，值得台灣影視產業正視與深究。

最後，因為兩位男主角都不想要當老大，隱喻了傳統價值不再能夠吸引年輕世代為之賣命，也使得《誰想當老大》有種濃厚勸人向善（？）的社會風氣教化作用── 因為電影中那些當上老大的人，往往都是身不由己，身扛犯法重任也不一定能享受到真正的快樂。唯有把夢想踏實握在手中、專心築夢的人，最是自由。

