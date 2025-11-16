《誰想當老大》影評：黑道動作喜劇電影的韓式炸醬麵口味
【文 / 雀雀】台灣觀眾愛看動作喜劇片來自於早期成龍電影在華語圈的洗禮，如今榮光褪去，但韓國人可沒有忘記。《誰想當老大》以一強勢黑道喜劇片生猛氣場來勢洶洶，在一群黑道大哥面臨上位之際的「接班人戰爭」噴飯情節中，邊打邊搞笑，竟就把韓國角頭電影拍成歡樂無法擋的《麻辣女王》……不，是《麻辣角頭》。
《誰想當老大》描述幾個「從基層做起」、來自各行各業的黑道小弟，跟著大哥開疆闢土，慢慢戰出一番天地。在他們成為知名黑道成員的多年後，老大凋零，急需推出新老大上任的過程中，人生卻出現變數──有肩膀當老大的那幾個（趙宇鎮、鄭敬淏）都不想接班、積極讓賢！
趙宇鎮和鄭敬淏在全片有吃重演出：一個是渴望打造連鎖餐館的老闆、另一個則是迷上國標舞的舞癡，兩人雖賣命多年卻無心爭奪王位，新夢想是金盆洗手急流勇退。看著兩個不想當大哥的大哥推辭董座過程、灑落一地「清流」喜感，為黑社會電影帶來超強衝突氛圍，戲劇性和娛樂力也被推升到最高！趙宇鎮頂著一臉怕老婆老實廚師臉神模樣本就討喜，戴上工人手套幹架的氣勢也打造出堅強人設；鄭敬淏一甩《機智醫生生活》的醫師與《浪漫速成班》的名師職位，轉行去當黑道還蹲苦牢，傲嬌感卻絲毫不減，依然是觀眾和少時秀英最喜歡的強大且陰柔調調，不但融入韓國角頭世界無違和、還激盪出全新喜劇火花，為陽盛陰衰的類型劇做出完美調劑。
反觀《誰想當老大》裡真正認真想建功的朴智煥、李奎炯，一個是能力不足的資深黑道「板虎」、一個是臥底尋求建功機會的警察 aka 中餐廳外送員「泰奎」，兩人表現得異常熱衷，滿滿的上進心卻被視為攪和進來亂的荒唐丑角，為電影也貢獻出不少爆笑場面，功勞苦勞兼具。
李奎炯可謂「狀況外MVP」，片中直男式思維與極度冒失的橫衝直撞行為模式，連大哥看了也都搖頭扶額幫 cover，根本整部電影的文戲高潮！《誰想當老大》因為有他，簡直是把黑道團體生活拍成了一個主題樂園式鬧劇，再加上一碗不時出現在片中的韓式炸醬麵，為戲調劑出一場 99分鐘「韓國角頭世界到此一遊」的歡樂觀影旅程。
既然是黑道之間爭權奪利的故事，電影中少不了一場又一場的動作戲，且越到最後，打得越是熱鬧。韓國動作片與過往華語武打片相比，氣勢開滿而鏡頭較碎，非常吃運鏡與剪接功力。但透過視覺與情節上的給予，仍然可為觀眾創造出情緒與體感豐盛的觀影體驗，值得台灣影視產業正視與深究。
最後，因為兩位男主角都不想要當老大，隱喻了傳統價值不再能夠吸引年輕世代為之賣命，也使得《誰想當老大》有種濃厚勸人向善（？）的社會風氣教化作用── 因為電影中那些當上老大的人，往往都是身不由己，身扛犯法重任也不一定能享受到真正的快樂。唯有把夢想踏實握在手中、專心築夢的人，最是自由。
▶本文授權轉載自 雀雀看電影
▶歡迎加入Yahoo奇摩電影戲劇粉絲團，接收更多Movie訊息！
其他人也在看
美國歌手陶德史奈德過世 享年59歲
（中央社納希維爾15日綜合外電報導）以思想不羈、自由奔放的曲調，以及充滿宇宙感、頹廢幽默的詞曲而聞名的美國歌手陶德史奈德（Todd Snider），據唱片公司證實已經過世，享年59歲。中央社 ・ 6 小時前
邰智源、羅時豐主持「真料理兩鍋論」 (圖)
主持人丘涵（左起）和黃鐙輝、邰智源、羅時豐、KID林柏昇、溫妮一起主持「真料理兩鍋論」，羅時豐抱著興奮又忐忑的心情，期待跟邰智源一起在節目中碰撞出火花。中央社 ・ 6 小時前
邰智源羅時豐搭檔美食節目 料理對決碰撞新火花
（中央社記者洪素津台北16日電）藝人邰智源、羅時豐首度搭檔主持料理實境秀「真料理兩鍋論」，邰智源因為愛吃，而對美食節目有信心；羅時豐則抱著興奮又忐忑的心情，很期待跟邰智源一起在節目中碰撞出火花。中央社 ・ 6 小時前
妻夫木聰現身《寶島》 來台灣忘記帶護照：還以為是回家
日本影星妻夫木聰、導演大友啟史帶著最新作品《寶島》（ Hero's Island）現身金馬影展，今天（16日）將出席映後活動與影迷互動。妻夫木聰與台灣十分有淵源，兩度成為台灣觀光代言人，他笑說：「台灣跟沖繩都讓我有種回家的感覺，可能是台灣太過親切，我這次來差點忘記帶護照！」一席話笑翻眾人。自由時報 ・ 6 小時前
別讓冬令進補掏空錢包！ 雲林酒駕死傷404人 警啟動強力取締
氣溫逐漸轉涼，部分國人喜愛此時食用含酒精食品或飲料進補，暖暖身子。雲林縣警局今（16）日公布，1至10月酒駕死傷人數404人，較去年同期相較增加28人，鑑於近日冬令進補、尾牙季將至，將強化取締酒駕執法，呼籲民眾勿酒後駕車。縣警局指出，今年1至10月取締酒駕件數共計1334件，與去年同期比較取締件數增自由時報 ・ 6 小時前
SJ登大巨蛋慶20週年 E.L.F.超強應援感動全場
台北市 / 綜合報導 超人氣韓團Super Junior在台北大巨蛋連唱3天，9位團員賣力演出回饋粉絲，台灣 一路相伴的粉絲 E.L.F.們的應援，再度給他們驚喜，彩虹燈海讓成員們不斷CUE鏡頭拍台下全景，唱「至少還有你時」，東海望著燈海，忍不住落淚。而日前捲入爭議話題的始源，也在台上向粉絲喊話，「請再相信我一次」，也觸動台下不少粉絲，要幫他加油打氣。每當站上舞台總是活力滿滿，帶給粉絲們歡笑與感動，而每回粉絲們準備的應援，都是給他們的一大驚喜，是什麼讓歐巴們這麼興奮，指揮鏡頭別再拍他們。 原來是台下這一片彩虹 ，讓成員們趕緊掏出手機拍下這一幕，透過應援讓他們感受到E.L.F們滿滿的愛，而SS10台灣場Day2， 為粉絲們送上 逆應援。Super Junior「至少還有你」說：「全世界我也可以忘記，至少還有你值得我去珍惜。」不只逆應援，要送給粉絲們的禮物，還有中文經典歌曲「至少還有你」，唱到一半東海望著台下整片燈海，忍不住落淚一度哽咽到唱不下去，演唱會中觸動人心的不只這一幕，始源說再相信我，而在演唱會前，捲入爭議話題的始源，談話環節向大家喊話，「請再相信我一次」，觸動了不少人留下眼淚，也繼續他加油打氣。 唱著Super Man ，粉絲自發性聚會擺出「手燈魔法陣」，讓屬於Super Junior的寶藍手燈，從場內閃耀到場外。 原始連結華視影音 ・ 8 小時前
BL直式影集《黑白原來是真的》20天破300萬觀看！葛兆恩、紀成澔出席慶功茶敘
直式影集《黑白原來是真的》上線短短20天，全平台觀看突破300萬次，話題熱度持續攀升！為感謝粉絲一路以來的熱烈支持，今（15）日導演蔡妃喬率領主演葛兆恩、紀成澔出席慶功媒體茶敘，並同步揭曉與D.a ONE攜手合作的限量「黑白告白甜甜圈禮盒」，正式亮相。Yahoo奇摩電影戲劇 ・ 1 天前
睽違109年 北港朝天宮「黑面三媽」主巡台南
北港朝天宮重啟「南都巡歷」傳統活動，並由具有深厚歷史意義的「黑面三媽」聖駕擔任主巡，循古禮南下台南展開遶境活動，今（16）日第一站入境鹽水區，台南市長黃偉哲在場接駕。距離上一次同樣形式的巡歷，已相隔109年，是難得一見的歷史性場景。市長黃偉哲表示，暌違109年的雲林北港朝天宮媽祖「南都巡歷」再次來到台南，這不僅是一次宗教盛事，更是兩地共同記憶與文化傳承的重要象徵。希望透過媽祖護佑，民眾皆能獲得平安與祝福。「南都巡歷」可追溯至清領時期，是當時台南府城商業活動與信仰文化緊密交織的結果。當年由台南府城的郊商團體與信眾，透過迎請北港媽祖南下，為祈求商貿順利、富庶昌盛。因此，這條香路不僅是信仰上的交流，同時也是當年「台南郊」與「北港郊」之間相互合作形成的重要經濟命脈。儘管這段百年舊俗曾一度中斷，但兩地信徒對找回歷史連結的努力從未停止。直到民國100年（2011年），北港朝天宮與臺南大天后宮正式協議重啟，並以「南都巡歷」正名，讓百年古俗得以重返人群視野，也重新串聯這條深具歷史意義的文化香路。此次巡歷路線延伸至大台南17個行政區，象徵以「巡歷山海」方式串起古都文化脈絡，也讓媽祖信仰在現代再次與城市生台灣好新聞 ・ 6 小時前
員工旅遊墾丁吃海鮮 9人送醫涼拌河豚皮惹禍？
員工旅遊墾丁吃海鮮 9人送醫涼拌河豚皮惹禍？EBC東森新聞 ・ 7 小時前
吳慷仁喊想入圍金雞！赴中遭問「海鮮題」秒lag…中網吐槽了
娛樂中心／綜合報導第38屆中國金雞獎搶在第62屆台灣金馬獎頒獎前一週，提早於明（15日）舉辦典禮，不只主持人請來台灣蘇有朋，曾經獲得金鐘肯定的林依晨與台灣雙金影帝吳慷仁也準備以「華語電影推介人」身分參加，不只邀請台灣電影大咖到場走紅毯，吳慷仁更被公開一段直播訪談，他發下願望期待明年能入圍金雞獎，期間被問到「海鮮題」卻被中國網友批評「尷尬」，被背後原因隨之曝光。民視 ・ 6 小時前
氣象署發布新北等14縣市陸上強風特報 戶外注意路樹、行車減速慢行
中央氣象署發布今明兩天新北等14縣市陸上強風特報黃色燈號，提醒民眾在戶外小心注意路樹、不堅固建築或定置物被強風吹落之碎片；戶外工作者請注意安全；加強牢固戶外物品；行車減速慢行，留意大眾運輸延誤訊息。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 12 小時前
《百萬小學堂》小西瓜長大了！近照曝光變正妹中醫師 網驚呼：門診要爆了
「選我！選我！選我！選我！」綜藝節目《百萬小學堂》昔日人氣「小學生智囊團」成員小西瓜（廖書嫺），在節目播畢後一路專注課業，如今已經是林口長庚中醫師。她的近照今（16日）曝光，網友看了驚呼「門診要爆了」！鏡週刊Mirror Media ・ 4 小時前
館長遭爆「逼員工拍鳥照」滿足館嫂慾望！ 律師：恐面臨5年刑罰
[FTNN新聞網]娛樂中心／綜合報導網紅館長近來爭議不斷，昔日元老級員工「大師兄」李慶元與高階主管小偉昨（14）日開直播爆料，指控館長因性功能不佳，逼迫小...FTNN新聞網 ・ 1 天前
館長開直播認了！手機的確有「我的影片」 怒嗆：錢早被他們拿光
網紅館長（陳之漢）昨（14）日遭到昔日戰友、成吉思汗健身俱樂部元老級員工李慶元與高階主管小偉爆料性騷擾員工、私德敗壞等。對此，館長今日開直播，表示爆料者都只PO出對他們有利的音檔，同時他也質疑，小偉若真的覺得被性騷擾，那又為何在中間離開公司後又回來？並強調自己行得正、做得端，沒什麼好怕的，「反正法律的問題，我們就交給律師」。三立新聞網 setn.com ・ 22 小時前
62歲李連杰回春遭瘋傳「移植最帥武僧心臟」 密友不忍鬆口真實內幕
62歲男星李連杰雖然淡出螢光幕，不過一舉一動仍受到關注，尤其是近來露面時頻頻被說狀態回春，還有人指稱他接受心臟移植，器官來源則是車禍離世的「最帥武僧」秋風，不過他的好友向太昨（11日）直播時，也鬆口李連杰「回春」真實內幕。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 4 天前
薔薔拿下可以色色獎！ 走鐘獎台上嗆中指通：我終於打敗你
第七屆走鐘獎15日登場，「可以色色獎」由薔薔（林嘉凌）拿下，她多年入圍該獎項，這次終於抱回獎項，上台後她笑說，自己還是會繼續拍下去：「我會繼續拍超級色的東西，中指通我終於打敗你了！」簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前
遭「除名」F4 巡演！朱孝天個唱《大約在冬季》哽咽落淚
F4今年在五月天大巨蛋演唱會擔任嘉賓，久違多年再度合體，掀起歌迷回憶殺，原本即將再度重返歌壇，沒想到籌畫過程中，朱孝天頻頻在直播中暴雷，遭唱片公司除名，最終將以三缺一形式亮相，他昨(15日)舉辦個人演唱會時，唱到齊秦成名曲《大約在冬季》，竟然唱到哽咽落淚。中時新聞網 ・ 8 小時前
舒淇自爆「一直想生孩子但沒如願」！淚揭多年未育真相：是恐懼的延續
47歲的舒淇近日接受訪問時，再度提到生育話題。她說自己從小其實沒有特別嚮往婚姻，也不太相信「專一」，但「想不想要小孩」這題，她坦然回應：「一直都想，只是一直沒有如願。」她曾透露，外界以為她是選擇丁克，其實並非如此，而是因為原生家庭不幸福，「從小被打到大」，害怕自己會複製父母的教育方式，把痛苦延續到下一代。這種「想生卻不敢生」的矛盾，比「不想生」更真實，也讓不少女性感到共鳴。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前
塑料兄弟情！館長「被問1事」翻臉開噴汪小菲、蔡董 音檔曝光
網紅館長（陳之漢）近日遭到昔日戰友「大師兄」李慶元與成吉思汗高階主管小偉的毀滅式爆料，踢爆館長不僅介入人家感情，還性騷擾男員工，要小偉傳私密照、甚至暗示要「三人行」，其中一段錄音還可以聽到，館長大罵旺旺集團董事長蔡衍明以及中國商人汪小菲，影片曝光後隨即引發熱烈討論。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
走鐘獎／趙小僑女兒紅毯爆哭「嚇到狂倒退」劉亮佐一把抱起塞懷裡
第七屆走鐘獎15日登場，紅毯從下午兩點展開，趙小僑擔任頒獎人，與丈夫劉亮佐、女兒典典寶寶一同走上紅毯。不過典典寶寶似乎是因為人太多有些害怕，才剛踏上紅毯就不斷後退，忍不住大哭了起來，爸爸劉亮佐只好一把抱住女兒，走向前接受訪問，典典寶寶也將頭埋進爸爸懷中。簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前