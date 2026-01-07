Boston Dynamics Atlas 終量產！可舉百磅重物，新一代打工皇帝？｜CES 2026

Boston Dynamics Atlas 終量產！可舉百磅重物，新一代打工皇帝？

經過多年開發及測試，甚至被「逼著跳舞」成為網絡熱話後，Boston Dynamics 旗下的人形機械人 Atlas 終於正式進入量產階段。公司表示目前已開始生產最終企業版本，首批將交付予兩大合作夥伴，分別是母公司 Hyundai 及關係密切的 Google DeepMind，預計將應用於工業生產及 AI 研究之中。

可舉百磅重物，適應極端環境

最終量產版 Atlas 主打穩定、可靠及多功能，能應付各種工業任務。機器人支援自主操作或由工作人員遠端控制，能可舉起 110 磅（約 50 公斤）重物，手臂伸展範圍可達 7.5 呎（約 2.3 米）。除此之外，Atlas 並能在 -20 至 40 攝氏度的環境執行任務，可代替人類前往條件惡劣的地區。

廣告 廣告

Boston Dynamics 行政總裁 Robert Playter 豪言這是公司「有史以來最強的機器人」，並指 Atlas 的誕生將「重新定義工業運作模式」。

從液壓到全電動化

Boston Dynamics 自 2011 年首次以 DARPA 項目形式公開 Atlas，歷年來不斷改良。Atlas 在 2024 年從液壓系統全面轉為純電動設計，大大提升穩定性及靈活性。同年底，公司展示了 Atlas 在工廠環境中自主操控汽車零件，顯示其已具備投入實際生產的能力。

Hyundai 工廠 2028 年啟用，AI 整合成焦點

Hyundai 表示，預計會於 2028 年率先將 Atlas 投入汽車工廠，用於組件排序等任務，並期望到 2030 年時，Atlas 能負責更繁重及複雜的組裝工作。

至於 Google DeepMind，則會將自家最新的 Gemini Robotics 基礎模型與 Boston Dynamics 系統整合，用於訓練 Atlas 的動作決策與語意理解能力。

緊貼最新科技資訊、網購優惠，追隨 Yahoo Tech 各大社交平台！

🎉📱 Tech Facebook：https://www.facebook.com/yahootechhk

🎉📱 Tech Instagram：https://www.instagram.com/yahootechhk/

🎉📱 Tech WhatsApp 社群：https://chat.whatsapp.com/Dg3fiiyYf3yG2mgts4Mii8

🎉📱 Tech WhatsApp 頻道：https://whatsapp.com/channel/0029Va91dmR545urVCpQwq2D

🎉📱 Tech Telegram 頻道：https://t.me/yahootechhk