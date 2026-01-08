在今年的CES 2026展會上，Boston Dynamics (波士頓動力) 宣布與其「前東家」Google DeepMind建立策略合作夥伴關係。這項合作將把Google DeepMind旗下先進的Gemini Robotics基礎模型，整合進Boston Dynamics新一代Atlas人形機器人之中。

Boston Dynamics攜手「前東家」Google DeepMind！新一代Atlas機器人將搭載Gemini大腦

雙方預計在未來幾個月內啟動聯合研究計畫，試圖打造出兼具最強「小腦」 (運動控制)與最強「大腦」 (AI推理)的終極機器人。

當「最強身體」遇上「最強大腦」

Boston Dynamics一向以其機器人驚人的平衡感與靈活度聞名，並且掌握目前業界最頂尖的機器人運動控制技術。而Google則在多模態AI模型領域持續領先，其 Gemini Robotics模型更是專為各類機器人設計，賦予它們感知環境、推理判斷、使用工具以及與人類互動的能力。

在本週CES亮相的新一代Atlas人形機器人，硬體規格也相當強悍，配備尺寸與人類相當的機械手，並且搭載旋轉關節與觸覺感應功能，能夠舉起重達110磅 (約50公斤) 的物體。透過此次合作，Atlas不僅能「動」得靈活，更能「想」得聰明。

現代汽車率先導入，目標2028年上工

這項合作的背後推手，正是Boston Dynamics的現任母公司——現代汽車集團 (Hyundai Motor Group) 。

根據官方說法，合作初期將聚焦於工業應用，並且以汽車製造業為首要場域。現代汽車計畫在今年就將搭載Gemini大腦的Atlas導入工廠進行測試，目標是在2028年前將其正式佈署於產線，負責整理零件等需要判斷力與靈巧手部動作的工作。

