BOT案公私聯手減輕財政壓力 桃園生質能中心奪金擘獎優等

桃園市長張善政今（31）日上午主持市政會議，接受環保局呈獻「桃園市生質能中心興建、營運及移轉案」榮獲財政部「第23屆促進民間參與公共建設金擘獎」政府團隊獎優等獎。張善政表示，垃圾去化與廢棄物處理是城市永續運作的重要基礎設施，透過促進民間參與方式成功推動大型環保建設，實屬不易。此次獲獎不僅有效減輕市府財政負擔，也展現民間能量投入公共建設的成果，是循環經濟理念與公私協力治理的具體實踐。

張善政指出，生質能中心BOT案從規劃、招商到營運啟動，歷經多項專業評估與整合協調，能夠順利完成並獲得中央肯定，顯示市府團隊在制度設計、跨部門合作及風險控管上的成熟度。市府將持續秉持務實態度，善用促參機制，引入民間專業與資源，提升公共服務品質，為市民打造更具韌性與永續性的生活環境。

環保局長顏己喨表示，桃園市生質能中心總投資金額達58億元，若全數採公務預算辦理，將對市府財政造成相當壓力，因此在規劃初期即採促參方式推動，鼓勵民間參與建設與營運。該中心已於去（113）年底正式納入桃園垃圾處理體系，除具備熱處理設施外，亦結合沼氣發電與厭氧消化等功能，強化廢棄物資源化效益。今年於非洲豬瘟期間，生質能中心即時投入廚餘處理作業，自114年10月23日至12月31日止協助去化約4700公噸，其中包括來自機關與學校的廚餘，使桃園在特殊防疫期間的廚餘處理衝擊降至最低，凸顯生質能中心的重要性。

環保局指出，桃園市生質能中心為國內少數整合熱處理、厭氧消化與固化掩埋功能的複合型設施，具備多元廢棄物彈性處理能力，可依不同廢棄物性質進行分流與調度，兼顧處理效率與系統穩定性。未來，環保局將持續推動循環經濟與資源再利用相關設施建置，強化城市環境治理量能，朝向永續桃園的目標穩健邁進。

