BOYNEXTDOOR唱進大巨蛋前派「官方角色」先來台！ 快閃店北流登場細節一次看

BOYNEXTDOOR的官方快閃店將在12日於北流登場。網銀提供、林奕雯攝

韓國大勢男團BOYNEXTDOOR已敲定下月10日將來台出席在台北大巨蛋舉行的第40屆「金唱片頒獎典禮」，來台前夕官方角色「BBNEXDO」搶先登陸台北！明（ 12日） 起至 12月 31日止，在台北流行音樂中心文化館2樓戶外天橋設立快閃店「BOYNEXTDOOR X BBNEXDO POP-UP ‘BBNEXDO is Coming to Town’ in TAIPEI」，和粉絲們共度聖誕與新年佳節！

快閃店現場充滿濃濃的節慶氣息。網銀提供

此次快閃店「BBNEXDO is Coming to Town」將以BOYNEXTDOOR 的官方角色「BBNEXDO」為主角，是由「Petit BOYNEXTDOOR」組合而成的名稱，設定為守護 BOYNEXTDOOR 所居住的村莊的警衛隊，適逢聖誕及新年佳節，本次快閃中，將能看見與假期主題結合的「BBNEXDO」，穿上聖誕老人服裝，正在送出禮物。隨著「BBNEXDO」的「亂哄哄禮物大作戰」預告公開，繽紛可愛的視覺更讓人對快閃店充滿期待。

BOYNEXTDOOR親簽海報在快閃店現場看得到。林奕雯攝

現場提供多項周邊商品供粉絲挑選，還有滿額贈活動。林奕雯攝

今年初舉辦的第一場快閃活動，以守護 BOYNEXTDOOR 所居住村莊的警衛隊「BBNEXDO」為概念，包含6位融入成員魅力的角色：CATBBI（SUNGHO）、DARLING（RIWOO）、MYNGMYNG（JAEHYUN）、HAN TATPUNG（TAESAN）、312(SAMHANEE)（LEEHAN）、WOONBABY（WOONHAK），快閃店內精心準備各式各樣的體驗內容，獲得ONEDOOR（粉絲名）熱烈迴響，迫不急待參與第二次快閃活動。

人氣狂飆的BOYNEXTDOOR 憑藉10月發行的迷你五輯《The Action》在全球持續累積人氣，新專輯在11月8日公告的美國告示牌主專輯榜「Billboard 200」第40名進榜，連續5張專輯成功進入排行。此外，也連續四週登上「世界專輯」、「新興藝人」等榜單，再次證明全球樂迷對團體的熱烈關注。

官方角色的抱枕十分可愛。林奕雯攝

滿額贈小卡搶先看。林奕雯攝

《BOYNEXTDOOR X BBNEXDO POP-UP ‘BBNEXDO is Coming to Town’ in TAIPEI》

營運期間： 2025年 12月 12日 (五) - 2025年 12月 31日 (三)

營運時間：週一 ~ 週日 | 11:00 – 21:00 (最後入場時間為 20:30)

地點：臺北流行音樂中心文化館2樓戶外天橋HYT Academy / 台北市南港區忠孝東路七段99號2樓 編號W201)

台北快閃店周邊商品品項一次看。翻攝Weverse

台北快閃店限定周邊包括原子筆、明信片等商品。翻攝Weverse



