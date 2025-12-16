「BOYNEXTDOOR」3月登高雄櫻花音樂節 祭獨家60分鐘專屬舞台

「BOYNEXTDOOR」明年3月將再度來台。寬寬整合提供



第3屆高雄櫻花音樂節演唱會明年3月13、14、15日將在高雄夢時代登場，今（12╱16）公布國際卡司是剛在MAMA大獎奪下「最喜愛男子組合獎」的韓團「BOYNEXTDOOR」，第3度來台的他們也宣告將帶來獨家60分鐘專屬舞台，成員們表示非常期待與粉絲們再次見面，希望大家都能享受這一場令人難忘的演出。

出道才2年的「BOYNEXTDOOR」由隊長JEAHYUN（明宰鉉）、SUNGHO（成淏）、RIWOO、TAESAN、LEEHAN、WOONHAK（雲鶴）組成，10月發行的迷你五輯《The Action》闖入美國告示牌主專輯榜「Billboard 200」，連續5張專輯成功進入排行。

「BBNEXDO is Coming to Town」快閃店現場充滿濃濃的節慶氣息。網銀國際提供

「BOYNEXTDOOR」2024年4月首次到高雄參加JTBC電視台舉辦的「GOLDEN WAVE in TAIWAN」；今年4 月3日也在台北舉辦首次巡演，人氣爆棚。官方玩偶「BBNEXDO」推出第2次快閃活動，即起至12月31日止於台北流行音樂中心文化館2樓戶外天橋設立快閃店「BBNEXDO is Coming to Town」，和粉絲們共度聖誕與新年佳節。

