BOYNEXTDOOR「BBNEXDO」快閃店北流戶外天橋登場 陪ONEDOOR度聖誕佳節

BOYNEXTDOOR 快閃店將在北流開到月底，滿滿聖誕元素可愛到不行。

韓國超人氣男團 BOYNEXTDOOR 攜官方角色「BBNEXDO」再度來台，第二次快閃活動將於12月12日至31日在台北流行音樂中心文化館 2 樓戶外天橋舉行，邀請粉絲一起度過聖誕與跨年佳節。這次「BBNEXDO is Coming to Town」主題以節慶氛圍為核心，官方角色披上聖誕老人造型，搭配預告中「亂哄哄禮物大作戰」的繽紛視覺，讓快閃店尚未開幕就備受矚目。

「BBNEXDO」由「Petit BOYNEXTDOOR」組合而成，設定為守護成員村莊的警衛隊，今年初首度舉辦快閃活動時，6位融入成員特色的角色 CATBBI（SUNGHO）、DARLING（RIWOO）、MYNGMYNG（JAEHYUN）、HAN TATPUNG（TAESAN）、312(SAMHANEE)（LEEHAN）、WOONBABY（WOONHAK）大受 ONEDOOR 歡迎。這次活動規模再升級，預料會再度掀起排隊熱潮。

快閃店有 BOYNEXTDOOR 親筆簽名海報，拍照時要注意反光喔。

BOYNEXTDOOR 近來全球聲勢持續攀升，10月推出迷你五輯《The Action》後氣勢不墜，於11月8日公布的Billboard 200進入第40名，寫下連續五張專輯進榜的成績，並在「世界專輯」、「新興藝人」等榜單連續多週佔有一席，展現強大吸引力。

BOYNEXTDOOR 可愛娃娃穿上娃衣根本在喊：「帶我回家！」

《BOYNEXTDOOR X BBNEXDO POP-UP ‘BBNEXDO is Coming to Town’ in TAIPEI》將自12月12日起開放入場，每日營業時間為11:00至21:00（最後入場 20:30），地點位於台北流行音樂中心文化館2樓戶外天橋 HYT Academy。更多活動資訊可持續關注 WANIN Visual（網影）官方平台。

BOYNEXTDOOR 快閃店有台灣限定周邊，一定要擁有。

BOYNEXTDOOR 周邊滿額可得隨機小卡一張。（網銀國際影視提供）

