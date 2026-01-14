THE BOYZ金泳勳花蓮野外求生有信心 自豪偶像體力一級棒：哪裡都能睡

【緯來新聞網】韓國實境節目《生存王2》班底今（14日）飛抵花蓮拍攝，包括擔綱主持人的金鐘國，韓國隊長金炳萬、人氣男團THE BOYZ成員金泳勳、《單身即地獄4》話題人物陸俊書都現身記者會，眾人將組成韓國隊，與台灣隊、日本隊、馬來西亞隊展開競技。

《生存王2》班底來花蓮拍攝，金鐘國（左起）、金炳萬、THE BOYZ成員金泳勳、陸俊書。（圖／粘湘婉攝）

金炳萬過去主持《叢林的法則》多年，他這趟將擔任韓國隊隊長，他首次來到花蓮，對野外生存十分有信心，自豪表示：「我做野外生存做了10幾年，到每個地方只要一下飛機，看一下全景就大概知道那個地方的樣貌。我相信花蓮一定可以抓到魚來吃。」他幽默表示：「雖然我年紀大了，體力可能不如大家，但我可以讓體力好的人來做，我傳授經驗就好。」意指要將體力活交給年輕的金泳勳跟陸俊書，讓一旁金鐘國忍不住笑出來，吐槽：「你這樣不就是在使喚他們嗎？」

金炳萬（右）自豪野外生存經驗豐富。（圖／童心娛樂提供）

THE BOYZ成員金泳勳是班底中唯一一位偶像，他坦言加入前的確覺得有點壓力，「但我既然來了，就是打算拋下偶像的包袱，要我吃蟲還是睡泥地都可以。」就算帥臉被弄髒也不擔心。

THE BOYZ成員金泳勳對於體力有信心。（圖／粘湘婉攝）

至於體力方面，他自豪表示偶像只要開始打歌，就幾乎沒辦法睡覺，「基本上我不睡覺也沒問題，而且一直在減肥，所以也不怕肚子餓，不管在什麼環境都可以吃跟睡覺。」金炳萬也在旁幫腔，「當偶像之前都要經過很辛苦的訓練，每個偶像精神力都很強，我相信泳勳會有反轉魅力。」



陸俊書過去曾以《單身即地獄4》成為話題人物，他本來就是職業軍人出身， 被視作戰力之一。他表示這是他第一次來花蓮，很喜歡花蓮有山有海的環境，「我很喜歡海，希望能有機會去潛水，看看花蓮的海。」

