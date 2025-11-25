BP門票粉絲遭詐 高市少年隊百里雲林打詐

▲ 嫌犯在雲林縣斗六市超商提款畫面。（圖／高市少年隊提供）

[NOWnews今日新聞] 韓國女團BLACKPINK上個月在高雄開演唱會。有民眾在網路購票匯款後卻拿不到票。高市警局少年警察隊於165反詐騙平台清查，發現韓國女團BLACKPINK高市舉辦演唱會前夕，臉書暱稱「陳x元」犯嫌以假網拍之手法，致粉絲購買演唱會門票遭詐騙，遭詐人數已達9人以上，即據以偵辦。

▲ 臉書暱稱「陳x元」犯嫌以假網拍之手法，致粉絲購買演唱會門票遭詐騙，遭詐人數已達9人以上，即據以偵辦。（圖／高市少年隊提供）

少年隊員警立即啟動打詐專案，清查發現陳嫌以買空賣空之方式，於114年6月分先於社群軟體FACEBOOK社團「演唱會{原價讓票、換票、求票}言禁黃牛」內發佈販售演唱會門票，後與被害人聯繫，傳送演唱會門票照片等假資料，取得被害人信任，致被害人先於6、7月分以匯款方式交付訂金，俟演唱會即將到來時，再騙取被害人匯入尾款，犯嫌取得款項後，即無法聯繫，據此依法調查。

案經專案小組於165反詐騙平台過濾近期報案資料，發現類似手法於114年6月起迄114年10月間被害人持續增加，陳嫌利用臉書暱稱「陳xx」、「LINE:OxS湯姆」、行動電話門號作為聯繫方式，再利用其人頭蘇男所申辦之金融帳戶作為收款工具，經調閱相關交易明細後，發現贓款匯入後，提領地點皆為於斗六市某超商，專案人員即前往調閱超商監視器，發現贓款確實為陳嫌所提領。

陳嫌使用網路工具從事網購詐欺違法情事，涉犯刑法詐欺嫌疑，意圖為自己不法之所有，使用網路陷被害人於錯誤，詐騙被害人匯款至指定帳戶之行為違反詐欺罪嫌，案經專案小組員警多次跟蒐、諮詢、佈建後，報請雲林地檢署林柏宇檢察官指揮偵辦，開立拘票交由專案小組後，即拘提陳嫌到場，案經調查後，陳嫌疑已詐騙得手新臺幣18餘萬元，全案調查後解送雲林地檢署偵辦。

高雄市警局少年警察隊隊長陳仁正呼籲，民眾應選擇信用良好且具有安全交易機制之電商(網路)平臺進行買賣，並於下標購買前多注意賣家評價，避免私下以通訊軟體與賣家交易，減少遭詐可能；另避免透過各社群網站之社團進行購物，能有效降低遭詐風險。

另於網路購物時，應尋訪欲購商品是否與市價相當，於進行交易時宜保留所有交易、對談資料，以防消費糾紛，高雄市警方亦不容許網路購物成為詐欺犯罪之溫床，將會持續打擊更多詐欺犯行，以維護民眾財產安全。

